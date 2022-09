fot. PressFocus Na zdjęciu: Juergen Klopp

Liverpool zremisował na wyjeździe z Evertonem w pierwszym meczu szóstej kolejki La Liga. Po zakończeniu spotkania swoją ocenę na jego temat przekazał menedżer The Reds.

Liverpool przeżywa aktualnie bardzo trudny czas

Wicemistrzowie Premier League borykają się z ogromnymi kłopotami kadrowymi

Menedżer The Reds opowiedział o trudnym momencie sezonu po zakończeniu spotkania z Evertonem

Liverpool maszyną mocno naruszoną

Liverpool po rozegraniu sześciu kolejek ligowych ma na swoim koncie dziewięć punktów. To następstwo dwóch zwycięstw i trzech remisów.

– Po środowym meczu było naprawdę ciężko. Takie mecze rzadko cieszą miłośników najpiękniejszej dyscypliny sportu, bo obie drużyny muszą walczyć jak szalone. Super stresujące – powiedział Juergen Klopp cytowany przez BBC Sport.

– Stworzyliśmy wiele okazji i wygląda na to, że straciliśmy dwa punkty. Everton natomiast najgroźniejszy był po grze z kontry – kontynuował Niemiec.

– Nasza obecna sytuacja nie jest wymarzona. Wspaniale jest widzieć zawodników powracających po kontuzjach, ale musimy upewnić się, że dobrze ich używamy – mówił trener.

– To nie jest początek, którego chcieliśmy. Sześć meczów i dziewięć punktów to nie bilans, o którym marzyliśmy, ale to są punkty, które mamy, więc idziemy dalej. Jeśli przeżyjemy te momenty, będziemy mieli szansę stworzyć lepszą sytuację w przyszłości – zakończył Klopp.

Tymczasem już w najbliższą środę Liverpool zagra w meczu pierwszej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów z SSC Napoli. Spotkanie zacznie się o 21:00.

