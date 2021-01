Klopp: najważniejsze, by znaleźć się w czołowej czwórce

Liverpool zremisował w niedzielę z Manchesterem United (0:0). Dla Jurgena Kloppa najważniejsze jest, by znaleźć się na koniec sezonu w czołowej czwórce.

Bezbramkowy remis był trzecim z rzędu spotkaniem Liverpoolu, w którym The Reds nie zdobyli bramki. Przez to znajdują się na czwartym miejscu Premier League, z przewagą zaledwie punktu nad piątym Tottenhamem i dwóch nad rywalem zza miedzy, Evertonem. The Toffees, dodatkowo, mają jeden mecz do rozegrania więcej. Trener aktualnych mistrzów Anglii nie skupia się teraz na obronie tytułu, tylko na zapewnieniu sobie występów w kolejnej edycji Champions League.

– Nieważne, gdzie jesteśmy w tym momencie. Ważne, że zbieramy punkty i znajdujemy się w czołowej czwórce. Żeby tu pozostać, trzeba punktować. Jesteśmy pomiędzy kilkoma drużynami, którzy też walczą o te miejsca. Nie chodzi już o to, czy zostaniemy mistrzami. To już nie jest śmieszne. O wszystko musimy walczyć i widziałem to też w spotkaniu z Manchesterem United. Najważniejsza kwestia to zakwalifikowanie się do Ligi Mistrzów. Wiem, jak to będzie trudne. W tym sezonie czeka nas skomplikowana walka o miejsce w czołowej czwórce – powiedział trener Jurgen Klopp.

Manchester United utrzymał pozycję lidera i trzy punkty przewagi nad Liverpoolem. Obie ekipy spotkają się już w przyszłą niedzielę w ramach FA Cup.

Czerwone Diabły miały szansę na zwycięstwo, ale Alisson świetnie powstrzymał groźne uderzenia Paula Pogby i Bruno Fernandesa. Utrata punktów przez The Reds pozwoliła Manchesterowi City przeskoczyć aktualnych mistrzów w tabeli, po tym, jak Obywatele rozbili Crystal Palace (4:0).