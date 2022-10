PressFocus Na zdjęciu: Juergen Klopp

W tę niedzielę Liverpool czeka wyjazdowe starcie z liderem. Przed meczem z Arsenalem Juergen Klopp wziął udział w konferencji i ponownie musiał odpowiadać na pytania odnośnie sposobu bronienia swojej drużyny.

Liverpool nie wygrał dwóch ostatnich meczów w Premier League. Do lidera traci już jedenaście punktów

Właśnie z Arsenalem zmierzą się The Reds w najbliższą niedzielę

Na konferencji przed spotkaniem Klopp ponownie zirytował się na pytanie, sugerujące, że sposób gry defensywnej zespołu znad Mersey jest niewłaściwy

“Wszyscy mówicie, że nie możemy tak bronić. Otóż możemy!”

Liverpool notuje początek sezonu daleki od wymarzonego. The Reds mają problem ze złapaniem równej formy w Premier League, przez co tracą do lidera już jedenaście punktów. Właśnie z Arsenalem zmierzy się zespół Juergena Kloppa w najbliższą niedzielę, a przed spotkaniem niemiecki trener ponownie udzielił barwnych odpowiedzi podczas konferencji prasowej.

– Wszyscy mówicie: “nie możecie tak bronić”. Ale tak, możemy! Zagraliśmy tak w ponad dwustu meczach. Czasami musisz zrobić krok do tyłu, by odzyskać odpowiedni timing – odpowiedział szkoleniowiec, zirytowany kolejnym pytaniem o kiepski początek sezonu. – Gdy zauważysz problem i zaczniesz o nim myśleć, chciałbyś, by natychmiast zniknął. Od razu. Wciąż szukamy wyjścia, taka jest nasza sytuacja. Nie można powiedzieć, że byliśmy w mrocznym miejscu, a teraz wróciliśmy. Potrzebujemy konsekwencji, a do tego musimy się bronić przed atakami z niemal każdej strony. Nie interesuje mnie diagnoza krótkoterminowa. To było dobre, a to złe… musimy być dobrzy, dopóki nie będziemy wybitni. Wiem, przed nami wyjazdy do Arsenalu i Glasgow Rangers, a później mecz z Manchesterem City. Co mogę powiedzieć? Tak, idziemy przez ciemny tunel. Widzimy już światło, ale musimy działać. Mowa ciała [w meczu z Rangersami – przyp. PP] była dobra. Inne rzeczy muszą zostać jednak poprawione i pozostać dobre do niedzieli – rozwinął temat 55-latek.

Niemiec ma rację. Przed The Reds prawdziwe testy najcięższego kalibru. Początek niedzielnego spotkania na Emirates Stadium już o godzinie 17:30.

