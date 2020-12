Klopp musi podjąć decyzję w sprawie napastnika. Chcą go Włosi

Divock Origi nie ma obecnie szans na regularną grę w barwach Liverpoolu. Z tego powodu łączy się go z transferem. Na liście życzeń mają go działacze mediolańskiego Interu, ale ostateczną decyzję w jego sprawie podejmie menedżer Jurgen Klopp.

W tym sezonie Origi pojawił się na boisku ośmiokrotnie i tylko trzykrotnie w ramach rozgrywek Premier League. Dla zawodnika to zdecydowanie zbyt mało, zwłaszcza, że chce pojechać z reprezentacją Belgii na przyszłoroczne mistrzostwa Europy.

Obecna umowa Origiego z Liverpoolem wygasa w 2024 roku i menedżer Jurgen Klopp może mieć wobec niego pewne plany. W takim przypadku mógłby niechętnie zgodzić się na sprzedaż Belga do Włoch. Inter nie jest w każdym razie jedynym klubem zainteresowanym Origim. Wcześniej łączono go też z Wolverhampton.

Origi ogrywany na wypożyczeniach

Tym, co może przekonywać Origiego do transferu do Mediolanu jest osoba Romelu Lukaku. Obaj są kolegami z reprezentacji Belgii i w Interze – podobnie jak w kadrze – mogliby grać razem. Włoscy działacze chcą w styczniu koniecznie wzmocnić swój atak, bo w tym sezonie mogą liczyć tylko na gole zdobywane przez wspomnianego Lukaku.

Origi przeniósł się do Liverpoolu w 2014 roku z Lille. Później występował na wypożyczeniach we Francji i w niemieckim Wolfsburgu.