Klopp chwali Guardiolę. “Najlepszy na świecie”

Jurgen Klopp w rozmowie z klubowymi mediami postanowił pochwalić swojego kolegę po fachu Pepa Guardiolę mówiąc, że Hiszpan jest najlepszy na świecie. To początek słownej gry przed wielkim hitem Premier League. W niedzielę, 10 kwietnia, o godzinie 17:30 Manchester City zmierzy się z Liverpoolem.

Liverpool i Manchester City spotkają się dwukrotnie na angielskich boiskach w ciągu sześciu dni

The Reds gonią Obywateli w Premier League i obecnie tracą już tylko jeden punkt do drużyny z Manchesteru

Jurgen Kloop rozpoczął już słowne gierki przed zbliżającą się rywalizacją

Kloop zadowolony z rywalizacji z Guardiolą

The Reds gonią zespół Guardioli. Od 16 stycznia notują serię dziesięciu zwycięstw z rzędu i obecnie tracą już tylko jeden punkt do liderujących Obywateli. Teraz dojdzie do bardzo ważnego starcia, które może w znacznym stopniu zdecydować o tegorocznym triumfatorze w rozgrywkach ligowych.

– Bardzo szanuję to, w jaki sposób gra City. To szalona drużyna. Josep do dla mnie najlepszy menedżer na świecie. Tak więc jest to kombinacja, przeciwko której trudno rywalizować. Ale jest też w tym wszystkim dobra wiadomość: to tylko ludzie. Gdybym nie był sobą pewnie byłbym przygnębiony, że wciąż muszę się z nim mierzyć. Może z Borussią zdobylibyśmy więcej punktów, gdyby on w tym samym czasie nie prowadził Bayernu Monachium – powiedział Jurgen Klopp.

– Pewnie, gdyby nie było go w City, Liverpool miałby jeden tytuł mistrzowski więcej na swoim koncie. Ale dzięki Bogu nie jestem taki. Cieszę się, że możemy ze sobą rywalizować i jestem całkowicie zadowolony z tego – dodał niemiecki menedżer.

Obie drużyny spotkają się dwukrotnie w przyszłym tygodniu. Najpierw w niedzielę rozegrają mecz ligowy, a tydzień później, 16 kwietnia, spotkają się w półfinale Pucharu Anglii.

