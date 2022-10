PressFocus Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Erling Haaland jest idealnie dopasowany do Manchesteru City, a Liverpool będzie musiał w niedzielę znaleźć sposób na ograniczenie zagrożenia w związku z doskonała formą Norwega w obecnym sezonie. Jurgen Klopp zdaje sobie sprawę, że zatrzymanie superstrzelca Obywateli nie będzie łatwe.

Klopp pochwalił Haalanda mówiąc, że jest najlepszym napastnikiem na świecie

Menedżer The Red zdaje sobie sprawę z siły ofensywnej Manchesteru City

W niedzielę, Liverpool zmierzy się w wielkim hicie z The Citizens

Klopp szuka sposobu na zatrzymanie Haalanda

Haaland zaliczył zdumiewający start w Manchesterze City, strzelając 20 bramek w 13 meczach we wszystkich rozgrywkach dla mistrzów Anglii od czasu dołączenia do klubu z Borussii Dortmund latem.

– Kiedy grasz przeciwko komuś, kto w tej chwili jest najlepszym napastnikiem na świecie, musisz upewnić się, że nie będzie miał zbyt wielu piłek – powiedział Klopp na konferencji prasowej.

– Właśnie tak spróbujemy zagrać, ale oczywiście przeciwko City problem polega na tym, że jeśli odetniesz Haalanda od gry zbyt dużą liczbą graczy, otworzysz luki wszystkim pozostałym światowej klasy graczom – dodał menedżer The Reds.

Klopp pochwalił też Haaland, mówiąc, że reprezentant Norwegii ma godną pozazdroszczenia kombinacją umiejętności technicznych oraz warunków fizycznych. – Jego umiejętności wykańczania akcji są wyjątkowe, a do tego porusza się naprawdę mądrze – przyznaje Klopp. – Wszystko to sprawia, że jest wyjątkowy. W połączeniu ze znakomitymi asystentami, jakich w drużynie ma City mamy do czynienia z idealną mieszanką.

Liverpool zajmuje dziesiąte miejsce w ligowej tabeli z 10 punktami po ośmiu meczach, 13 punktów za City, które jest drugie po dziewięciu meczach.

