PressFocus Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Hitem 26. kolejki Premier League było spotkanie Liverpool – Manchester United

Gospodarze wygrali z Czerwonymi Diabłami aż 7:0

Co po ostatnim gwizdku powiedział Jurgen Klopp, opiekun The Reds?

Klopp nie ukrywa zachwytu

Liverpool w pierwszej połowie starcia z Manchesterem United zdobył tylko jedną bramkę, jednak w drugiej części gry podopieczni Jurgena Kloppa w pełni zdominowali bezbarwnych gości i strzelili sześć goli, zamykając wynik meczu na 7:0.

Co po fenomenalnym występie swoich podopiecznych powiedział niemiecki szkoleniowiec?

– Nie mam słów. To był spektakularny mecz. Niesamowite gole. Cóż za podanie Robertsona przy pierwszej bramce, co za wykończenie Cody’ego. Wszystko było znakomite.

– Manchester to drużyna w świetnej dyspozycji, ale dzisiaj to my byliśmy wyraźnie lepszym zespołem. Każdy z moich piłkarzy zaliczył perfekcyjny występ – to dla nas bardzo ważne. Jest jeszcze wiele punktów do zdobycia, ale dzisiejszy wieczór był doskonały. To ruch we właściwym kierunku. Każdy z nas musi to poczuć. Każdy musi wiedzieć, że wciąż jesteśmy blisko. Od teraz musimy znowu w pełni być sobą.

– Ani przez chwilę o nie myślałem o Realu Madryt. Teraz musimy skoncentrować się na meczu z Bournemouth, a potem o skierujemy swoją uwagę na Ligę Mistrzów.

