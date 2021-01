Khedira zakotwiczy w klubie z Anglii? Znany trener zabrał głos w sprawie

Sami Khedira jest jednym z tych zawodników, który od jakiegoś czas łączony jest z transferem do Anglii. Niemiecki pomocnik według mediów może zakotwiczyć w szeregach Evertonu. Głos w tej sprawie zabrał menedżer The Toffees, odmawiając jednak udzielenia jednoznacznej odpowiedzi.

Sami Khedira w trakcie kampanii 2020/2021 nie rozegrał żadnego meczu. 33-latek podobnie jak Arkadiusz Milik w SSC Napoli znalazł się w “Klubie Kokosa”. Były reprezentant Niemiec nie został zgłoszony do rozgrywek Serie A, nie mówiąc już o Lidze Mistrzów. Tajemnicą Poliszynela jest, że urodzony w Stuttgarcie zawodnik wkrótce zmieni pracodawcę. Niemniej wciąż nieznany jest kierunek, w którym uda się Khedira. Doświadczony piłkarz ma kontrakt z Juventusem FC ważny do końca czerwca tego roku.

Khedira dołączył do Juve w 2015 roku z Realu Madryt. Jak na razie wystąpił w koszulce Bianconerich łącznie w 145 spotkaniach. Zdobył w nich 21 bramek, a ponadto zanotował 13 asyst. Tymczasem zanim dołączył do madryckiej ekipy, to występował VfB Stuttgart. Niemiecki zawodnik ma wiele sukcesów na swoim koncie. Wygrał przede wszystkim mistrzostwo świata z reprezentacją swojego kraju w 2014 roku. Ponadto dwa razy sięgał po mistrzostwo Hiszpanii z Królewskimi. Z Juventusem mistrzowski tytuł wywalczył z kolei pięć razy.

Wciąż nieznana przyszłość Khediry

– Jedyne, co mogę powiedzieć na temat naszych ewentualnych wzmocnień, jest to, że okienko transferowe zostało otwarte. W związku z tym niczego nie można wykluczyć. Z drugiej strony każdy jest świadomy tego, jaka w klubach jest sytuacja finansowa. Na pewno nie będziemy tracić czasu na zawodników, którzy nie znajdują się w naszym zasięgu – powiedział Carlo Ancelotti cytowany przez Sky Sports.

Everton ma za sobą pierwsze spotkanie w 2021 roku. Niestety dla kibiców ekipy z Goodison Park nie zakończyło się ono po ich myśli. Jordan Pickford i spółka przegrali na swoim stadionie 0:1 z West Hamem United. Everton zanotował jednocześnie piątą porażkę w sezonie, tracąc cztery oczka do pierwszego Liverpoolu FC.

Podopieczni Carlo Ancelottiego swój kolejny mecz rozegrają już 9 stycznia. Tym razem zmierzą się z Roterhamem City w ramach Pucharu Anglii. Start meczu zaplanowany jest na 13:00.