Kapitalna interwencja Onany uratował Manchester United [WIDEO]

Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Andre Onana

Onana bohaterem Manchesteru United

Czerwone Diabły obecnego sezonu nie rozpoczęły najlepiej, bowiem w czterech rozegranych spotkaniach odnieśli tylko dwa zwycięstwa i zanotowali dwie porażki. Do sobotniego wyjazdowego meczu z Crystal Palace przystępowali w roli zdecydowanego faworyta, ale ponownie nie udało im się stanąć na wysokości zadania. Choć przeważali przez większą część meczu, nie udało im się znaleźć sposobu na bramkarza rywali.

Crystal Palace było natomiast o krok od odniesienia pierwszego zwycięstwa w tym sezonie. Na przeszkodzie stanął im jednak Andre Onana. W 65. minucie Kameruńczyk popisał się kapitalną podwójną interwencją. Bramkarz Manchesteru United najpierw odbił piłkę po mocnym uderzeniu Nketiaha zza pola karnego, a następnie fenomenalnie powstrzymał dobijającego z kilku metrów Sarra. Jak się okazało była to interwencja, która w ostatecznym rozrachunku uchroniła gości z Manchesteru przed porażką.

Onana w zespole z Old Trafford występuje od lipca 2023 roku, kiedy dołączył do niego z Interu Mediolan. W obecnym sezonie wystąpił we wszystkich pięciu ligowych spotkaniach, dwukrotnie zachowując czyste konto.

