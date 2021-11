Harry Kane po dołączeniu Antonio Conte do Tottenhamu Hotspur jest zdecydowany na to, aby kontynuować swoją karierę w klubie z Londynu. 28-latek według informacji The Sun jest zdania, że obecność byłego selekcjonera reprezentacji Włoch w szeregach The Spurs może pomóc w walce o trofea w niedalekiej przyszłości.

Tottenham po zwolnieniu Nuno Espirito Santo podjął decyzję o zatrudnieniu Antonio Conte

Po przybyciu Włocha do The Spurs plany o transferze zawiesił Harry Kane, podaje The Sun

Anglik wierzy, że pod wodzą Włocha gra londyńskiego teamu ulegnie poprawie

Kane porzucił plany o odejściu z Tottenhamu

Harry Kane jeszcze kilka miesięcy temu był blisko rozstania z ekipą z Londynu. Zawodnik starał się na działaczach Tottenhamu wymusić transfer do Manchesteru City. Anglik chciał w końcu zacząć wygrywać trofea, co nie było mu dane w ekipie z Londynu.

The Sun twierdzi natomiast, że Kane zmienił już swoje nastawienie do ewentualnego transferu. Reprezentant Anglii wraz z przybyciem do klubu Conte odłożył podobno swoje plany związane z transferem, do którego mogłoby dojść zimą. 28-letni piłkarz ma nadzieję, że pod wodzą Włocha gra The Spurs ulegnie poprawie.

Kane latem za wszelką cenę chciał zmienić pracodawcę. Tajemnicą Poliszynela było nawet to, że angielski napastnik miał być zły na Daniela Levy’ego, gdyż ten wycofał się z dżentelmeńskiej umowy, dotyczącej wyrażenia zgody na transfer napastnika.

Manchester City chciał wyłożyć 125 milionów funtów na transakcję z udziałem Kane’a. Tottenham uznał jednak, że zawodnik jest wart więcej i transakcja nie doszła do skutku.

Aktualny kontrakt Kane’a ma umowę ważną z The Spurs do końca czerwca 2024 roku. Aktualnie zawodnik może liczyć na zarobki w wysokości 200 tysięcy funtów tygodniowo, a z premiami może to być nawet 300 tysięcy funtów tygodniowo.

Anglik w tej kampanii zdobył łącznie siedem bramek, ale tylko jedną w Premier League, co miało miejsce w starciu z Newcastle. Kane na swoim koncie ma również jedną asystę.

