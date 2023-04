Pressfocus Na zdjęciu: Harry Kane

Tottenham prezentuje się poniżej oczekiwań i kolejny sezon zakończy bez jakiegokolwiek trofeum

Koguty mogą nie zakwalifikować się do rozgrywek Ligi Mistrzów

Harry Kane w wywiadzie wrócił wspomnieniami do czasów gry pod wodzą Mauricio Pochettino

Harry Kane dostrzega problemy toczące Tottenham

Kampania 2022/23 nie jest udana dla Tottenhamu. Koguty dalekie są od zakwalifikowania się do rozgrywek Ligi Mistrzów, co oznacza stratę nie tylko wizerunkową, lecz również finansową. Zdają sobie z tego sprawę największe gwiazdy, w tym łączony z odejściem do innego zespołu Harry Kane.

W ostatnim wywiadzie Anglik wrócił wspomnieniami do czasów współpracy z Mauricio Pochettino. Napastnik zdradził, co jego zdaniem stracił Tottenham na odejściu Argentyńczyka.

– Myślę, że jako zespół mieliśmy kilka takich dobrych lat, gdzie rywalizowaliśmy o trofea i udawało nam się prezentować znakomicie bez wydawania ogromnych pieniędzy na transfery – przyznał nawiązując do ery Mauricio Pochettino.

🚨 Erik ten Hag has made Harry Kane his top summer target.



Could a move to Man United finally end Kane’s career long trophy drought?



(Source: SunSport) pic.twitter.com/UBkdK7uyeY — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 30, 2023

– Wtedy mieliśmy mieszankę młodych i doświadczonych zawodników, między którymi była specjalna więź. Przez ostatnie lata straciliśmy to i teraz patrząc w przeszłość widzimy, co dobrego możemy wyciągnąć z tamtych czasów i starać się to zaimplementować w przyszłości – dodał napastnik.

Na pięć kolejek przed końcem Tottenham zajmuje piąte miejsce ze stratą sześciu punktów do czwartego Manchesteru United. W niedzielę Koguty zmierzą się w lidze z Liverpoolem.

