Joe Gomez: Virgil zrobił to po swojemu i jest jeszcze bardziej szanowany

W ubiegłorocznym letnim okienku transferowym zakończyła się pewna w Liverpoolu. Klub zdecydował się opuścić Jordan Henderson, dołączając do jednego z saudyjskich zespołów. Pałeczkę po dotychczasowym kapitanie przejął Virgil van Dijk. Holender ma za sobą właśnie pierwszy rok jako pełnoprawny kapitan „The Reds”.

Tuż po zakończeniu sezonu na łamach „liverpoolfc.com” ukazał się wywiad z Joe Gomezem. Angielski defensor z pełnym podziwem wypowiedział się o Virgilu van Dijku. Zawodnik Liverpoolu uważa, że holenderski defensor to odpowiedni człowiek to pełnienia tak ważnej roli w drużynie.

– Jestem w stu procentach dumny i szczęśliwy. Trudno mi ubrać to w słowa, ale wiem, co to dla niego znaczy. Mam okazję widzieć, jak wygląda to od środka i jak trudne może to czasami być. To rola, która wiąże się z ogromną presją. Musiał wejść w buty Hendo i to po takim sezonie, jaki wtedy mieliśmy. Było przed nim wiele niejasnych rzeczy, ale on po prostu wszedł w tę rolę i wziął całą odpowiedzialność – powiedział Joe Gomez cytowany przez serwis „lfc.pl”.

– Chodzi mi o wszystkie małe rzeczy, których ludzie nie oglądają. Na przykład w ośrodku treningowym, gdy trzeba podjąć jakąś decyzję lub zebrać drużynę i powiedzieć: “Panowie, musimy robić to lepiej”. Może chodzić też o coś innego, gdy nie chcesz, żeby cokolwiek wymknęło się spod kontroli. Virg zrobił to po swojemu i jest dzięki temu jeszcze bardziej szanowany w zespole. Jego umiejętności mówią same za siebie, ponieważ jest najlepszy w tym co robi. Jest najlepszy na świecie i prawdopodobnie najlepszym zawodnikiem, jakiego ten klub miał kiedykolwiek na tej pozycji – podkreślił Anglik.

