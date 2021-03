Jest szansa, że van Dijk pojedzie na Euro 2020

Jurgen Klopp stwierdził ostatnio, że wyjazd Virgila van Dijka na Euro 2020 jest raczej wykluczony. Innego zdania jest jednak defensor reprezentacji Holandii, Matthijs de Ligt. Zaznacza, że on i koledzy nadal wierzą w powrót gracza Liverpoolu.

Jeden z najlepszych obrońców świata doznał na początku tego sezonu poważnej kontuzji. W październiku przeszedł operację uszkodzonych więzadeł i nadal nie powrócił do treningów.

Na ten moment nie wiadomo czy 29-latek wróci jeszcze w tym sezonie na boisko. Jeśli tak się stanie, to najwcześniej w maju. Menedżer Liverpoolu, Jurgen Klopp stwierdził ostatnio, że to wyklucza van Dijka z możliwości występów na Euro 2020.

Decyzja należy do van Dijka

Innego zdania jest Matthijs de Ligt. – Wiem, że Virgil nie chce nakładać na siebie żadnej presji i to rozumiem. Widziałem go jednak i wygląda naprawdę dobrze. Nie wiem czy tak samo jest pod względem fizycznym, ale widać, że ma czysty umysł i w spokoju robi swoje, by wrócić – powiedział de Ligt.

Selekcjoner Frank de Boer zasugerował, że van Dijk potrzebuje nadal ośmiu tygodni, by zagrać w meczu. Oznacza to, że wróci na plac gry pod koniec maja – tuż przed Euro 2020. W takim przypadku mógłby znaleźć się w kadrze reprezentacji Holandii.

– Myślę, że on sam zadecyduje czy chce z nami jechać na Euro czy nie. To powinna być jego decyzja. Jeśli nie będzie w stanie to my to zaakceptujemy i znajdziemy kogoś, kto zajmie jego miejsce – dodał de Ligt.