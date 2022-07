fot. PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Romelu Lukaku w trakcie trwającego okna transferowego trafił na zasadzie wypożyczenia z Chelsea do Interu Mediolan. Tymczasem menedżer The Blues został ostatnio wprost zapytany, czy jest szansa na powrót Belga do ekipy z Premier League.

Romelu Lukaku tego lata zmienił barwy klubowe

Reprezentant Belgii wrócił po roku do Interu Mediolan

Na temat szans powrotu zawodnika do Chelsea wypowiedział się Thomas Tuchel

Tuchel nie zamknął drzwi Lukaku w Chelsea

Romelu Lukaku zdecydował się na transfer definitywny do Chelsea latem 2021 roku. Początek w wykonaniu zawodnika w ekipie z Premier League wydawał się obiecujący. Z czasem było jednak coraz gorzej. Sytuacja pogorszyła się, gdy w jednym z wywiadów piłkarz dał do zrozumienia, że nie czuje się dobrze w klubie.

Tego lata Lukaku wrócił do Interu, który wypożyczył zawodnika na rok. Z kolei trener Thomas Tuchel przedstawił swoje zdanie na temat ewentualnego powrotu reprezentanta Belgii do teamu ze Stamford Bridge.

– Biorąc pod uwagę fakt, że wypożyczyliśmy Lukaku, oczywiście nadal może wrócić. Nie wiem, jak bardzo jest to możliwe, ale nie do mnie też należy ocenianie. Na pewno jest szansa – rzekł menedżer The Blues cytowany przez Sky Sports.

– Razem z właścicielami postanowiliśmy, że wyrazimy zgodę na jego wypożyczenie.. Chciał odejść, była taka okazja i puściliśmy go – kontynuował Tuchel.

– Teraz podpisaliśmy kontrakt z Raheemem Sterlingiem, więc będziemy mieli elastyczność, szybkość, mnóstwo opcji w ataku, nawet jeśli nie pozyskamy już nikogo innego – zakończył Niemiec.

Londyński team w najbliższym czasie rozegra sparingu z Club America, czy Charlotte. Tymczasem 23 lipca ciekawie zapowiada się spotkanie kontrolne Chelsea przeciwko Arsenalowi. The Blues nowy sezon ligowy zaczną z kolei w pierwszy weekend sierpnia od wyjazdowej potyczki z Evertonem.

Czytaj więcej: Tuchel o Sterlingu: ma wielki wpływ na angielski futbol