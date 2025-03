Były reprezentant Belgii zapowiedział koniec kariery. Grał w Tottenhamie

Sebastian Frej / Alamy Na zdjęciu: Jan Vertonghen

Jan Vertonghen po tym sezonie zawiesi buty na kołku

Jan Vertonghen poinformował, że po aktualnym sezonie zakończy karierę piłkarską. W ostatnim czasie 37-letni stoper bardzo często mierzy się z problemami zdrowotnymi, co na pewno miało wpływ na jego decyzję. Środkowy obrońca od kilku kampanii występuje w barwach Anderlechtu Bruksela, gdzie pełni rolę kapitana. 157-krotny reprezentant Belgii wypełni obowiązującą do 30 czerwca 2025 roku umowę, a następnie odwiesi buty na kołek.

– W poprzednich tygodniach stało się dla mnie jasne, że to będą moje ostatnie mecze. Decyzja nie była łatwa, lecz słuszna. Zauważyłem, że jest mi coraz trudniej przygotować się fizycznie do treningów oraz spotkań, żeby pokazać się jako zawodnik na najwyższym poziomie. Mam szacunek nie tylko w stosunku do naszych kibiców i kolegów z drużyny, ale także do samego siebie. Dlatego po tym sezonie zakończę karierę – mówi Jan Vertonghen.

Mierzący 189 centymetrów defensor posiada niezwykle bogate CV, a najwięcej meczów rozegrał w trykocie Tottenhamu Hotspur, którego koszulkę przywdziewał w latach 2012-2020. Bilans Jana Vertonghena w ekipie Spurs wygląda następująco – 315 spotkań, 14 asyst oraz 7 asyst. Urodzony w mieście Sint-Niklaas zawodnik występował również dla Benfiki Lizbona, Ajaksu Amsterdam czy Beerschot AC, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki.