PressFocus Na zdjęciu: James McArthur

James McArthur opuszcza szeregi Crystal Palace

Szkot występował na Selhurst Park przez dziewięć lat

Kontrakt 35-latka nie został przedłużony

“Zawsze będę kibicem tego klubu”

Crystal Palace za pośrednictwem swojej oficjalnej strony klubowej poinformowało, że James McArthur po sezonie opuści drużynę. Szkot trafił na Selhurst Park latem 2013 roku. Przez dziewięć lat godnie reprezentował barwy popularnych “Orłów”. 35-latek postanowił pożegnać się z kibicami angielskiej drużyny.

– Gdybyś powiedział mi, kiedy przybyłem do Crystal Palace, że będę tu przez dziewięć sezonów, trudno byłoby mi w to uwierzyć, ponieważ w piłce nożnej rzadko występuje się tak długo w tak niesamowity klub Premier League. Chciałbym podziękować wszystkim: moim menedżerom, dyrektorowi sportowemu Dougiemu Freedmanowi oraz obecnym i byłym zawodnikom. Odbyłem tu podróż z wieloma osobami na przestrzeni lat. Chciałbym również bardzo podziękować wszystkim fanom. Wsparcie, które otrzymałem osobiście i wsparcie, które dają zespołowi, jest jak w żadnym innym klubie. Kiedy czasy są trudne, fani Palace naprawdę wspierają drużynę, a to jest bardzo ważne dla nas wszystkich. Zawsze będę kibicem tego klubu – cytuje słowa piłkarza strona klubowa.

James McArthur rozegrał w obecnym sezonie tylko trzy spotkania w koszulce Crystal Palace. Wciąż nie wiadomo czy Szkot zwiąże się kontraktem z nowym klubem, czy też zawiesi buty na kołku.

Sprawdź także: Chelsea zrezygnowała z prestiżowego wydarzenia. To odpowiedź na fatalny sezon