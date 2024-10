Inzaghi może zostać trenerem Man Utd. Temat wcale nie jest zamknięty

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Inzaghi faworytem na nowego trenera Manchesteru United

Simone Inzaghi coraz częściej pojawia się w spekulacjach na temat objęcia posady w Manchesterze United. Choć obecnie nie ma mowy o natychmiastowym przejściu z Interu Mediolan na Old Trafford, angielskie media donoszą, że włodarze Czerwonych Diabłów rozważają zatrudnienie Włocha, jeśli zdecydują się na zwolnienie Erika ten Haga.

Manchester United sezon zaczął fatalnie, kontynuując nieudaną passę z poprzedniej kampanii. Erik ten Hag, mimo że utrzymał latem posadę, w ostatnich tygodniach pogorszył swoje relacje z kibicami i prasą, a także stracił w oczach zarządu. Remis 3:3 z FC Porto w Lidze Europy, gdzie United roztrwonili dwubramkową przewagę, wywołały ponowne spekulacje na temat jego zwolnienia. Zbliżający się mecz z Aston Villą może okazać się decydujący dla Holendra.

Czerwone Diabły zaczęły poszukiwać trenera, który mógłby szybko wprowadzić pozytywne zmiany. Simone Inzaghi, który odnosi sukcesy z Interem zarówno na krajowej, jak i międzynarodowej arenie, wydaje się być idealnym kandydatem. Jego doświadczenie, efektywność i umiejętność prowadzenia zespołów na najwyższym poziomie sprawiły, że znalazł się na szczycie listy potencjalnych następców. Choć Massimiliano Allegri jest również wymieniany jako alternatywa, Inzaghi pozostaje priorytetem.

Jak donosi “Calciomercato”, regulamin dopuszcza transfer trenera z Serie A do Premier League, pod warunkiem, że klub, z którym trener ma umowę, wyrazi na to zgodę, a także, że zostanie podpisane porozumienie z nowym klubem. W Premier League widzieliśmy już podobne sytuacje. Chelsea „wykupiła” Grahama Pottera z Brighton w 2022 roku, płacąc 23 miliony euro klauzuli wykupu. Podobnie Aston Villa pozyskała Unaia Emery’ego z Villarreal, płacąc 6 milionów euro.

Jednak w przypadku Simone Inzaghiego sytuacja jest bardziej skomplikowana. W jego kontrakcie z Interem nie ma klauzuli wykupu, co znacznie utrudnia jakiekolwiek negocjacje. Co więcej, Inter nie ma zamiaru rozważać rozstania z trenerem, który odniósł z klubem wiele sukcesów. Klub jest zadowolony z pracy Inzaghiego i nie planuje zmian, co sprawia, że transfer trenera do Manchesteru United w tym momencie jest praktycznie niemożliwy, jednak sytuacja może zmienić się w przyszłości, szczególnie, gdyby to Włoch naciskał na ten ruch.

