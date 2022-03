Chelsea traci kolejnego sponsora

PressFocus Na zdjęciu: Chelsea

Sponsor Chelsea, firma Hyundai zawiesiła współpracę z londyńskim klubem z powodu sankcji nałożonych przez brytyjski rząd na Romana Abramowicza. Partnerstwo obu podmiotów rozpoczęło się w 2018 roku. To kolejny cios dla The Blues w ostatnim czasie.

Kolejne problemy Chelsea po sankcjach nałożonych na Romana Abramowicza

Do firmy Three dołączył Hyundai, który również zawiesił współpracę z londyńskim klubem

Trivago oraz Nike na razie kontynuują relacje biznesowe z The Blues

Hyundai również kończy współpracę z Chelsea

– Hyundai stał się jednym z najsilniejszych partnerów w piłce nożnej w ostatnim czasie. Firma wspiera ten sport, aby był siłą na dobre. Dzięki naszej współpracy z Chelsea FC dumnie wspieramy piłkarzy, kibiców oraz futbol amatorski. Jednak w obliczu obecnych okoliczności zdecydowaliśmy się zawiesić nasze działania marketingowe i komunikacyjne z klubem do odwołania – napisała w swoim oświadczeniu południowokoreańska firma.

To kolejna utrata partnera dla Chelsea. W czwartek o tym samym poinformował sponsor koszulek klubu ze Stamford Bridge firma Three. Z kolei jak informuje The Athletic Nike nie planuje kończyć współpracy z The Blues. W podobnym tonie brzmi oświadczenie sponsora strojów treningowych Trivago, który jednak wezwał klub do jak najszybszej zmiany właściciela.

– Jako globalna marka turystyczna wierzymy wierzymy w zbliżanie i łączenie ludzi. Są to wartości wspólne również dla Chelsea FC, instytucji, która od 117 lat tworzy historię niezmiernie ważną dla lokalnych fanów jak i globalnej społeczności. Niepewność, co do obecnej sytuacji właścicielskiej klubu jest trudna. Idąc dalej ważne jest dla nas, abyśmy nadal wspierali Chelsea, fanów oraz fundację klubu, która pomaga potrzebującym. Nie możemy doczekać się jak najszybszego przeniesienia własności i chcemy wspierać klub w tym procesie. W razie potrzeby przekażemy wszelkie aktualizacje naszych relacji biznesowych – napisano w oświadczeniu w firmy Trivago.

W sobotę zmieniono warunki licencji przyznaj Chelsea. The Blues mogą wydać na organizację spotkania 900 tysięcy funtów, a nie jak poinformowano wcześniej 500 tysięcy funtów. Również nagrody finansowe nie zostaną zamrożone. Władze będą mogły przeznaczyć te pieniądze na wypłacanie pensji. Jednak póki co nie zmian dotyczący limitu kosztów podróży na mecz wyjazdowy, który wciąż wynosi 20 tysięcy funtów.

