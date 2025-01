PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Hit kolejki po sąsiedzku

Manchester City w ostatnim czasie przeprowadza transferową ofensywę, czego efektem są nowe twarze w ekipie Obywateli. Ci potrzebują świeżej krwi. Mistrzostwo Anglii jest już raczej poza zasięgiem graczy Pepa Guardioli, ale wciąż muszą oni walczyć o przywilej występu w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Na Etihad Stadium wybiera się Chelsea, która ma problem z wygrywaniem na tym obiekcie. Po raz ostatni sztuka ta udała się The Blues 8 maja 2021 roku, gdy londyńczycy wygrali 1:0 i sięgnęli po trzy punkty w Premier League. Enzo Maresca zapewne w ciemno wziąłby taki rezultat w sobotnim hicie Premier League. Szczególnie, że londyńczycy wyprzedzają klub z Manchesteru tylko dwoma punktami.

Jak zakończy się mecz? Wygrana Manchesteru City

Remis

Wygrana Chelsea Wygrana Manchesteru City

Remis

Wygrana Chelsea 0 Votes

Bonus 200 zł za wytypowanie zwycięzcy

Przy okazji tego meczu warto zwrócić uwagę na ofertę STS. Bukmacher daje możliwość zgarnięcia bonusu 200 zł za wytypowanie zwycięzcy meczu Manchester City – Chelsea. Co trzeba zrobić?

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOALPROMO, akceptując zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości min. 50 zł Postaw pierwszy po założeniu konta zakład SOLO lub AKO za 2 zł obejmujący wytypowanie zwycięzcy meczu Manchester City – Chelsea Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz bonus 200 zł

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Paryski koszmar mistrza kontra londyński promyk nadziei

Manchester City ma za sobą już siedem meczów w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Obywatele aktualnie są poza fazą barażową, co jest efektem między innymi dramatycznego starcia z PSG. Pep Guardiola i spółka prowadzili w stolicy Francji już 2:0, a mimo tego przegrali 2:4, przez co są pod ścianą.

Chelsea nie gra w Lidze Mistrzów, więc może skupić się na rywalizacji w Premier League. Tam The Blues nie radzą sobie ostatnio najlepiej. Punktują oni ze średnią punktu na mecz (statystyka za pięć ostatnich spotkań). Promykiem nadziei jest domowe starcie w Londynie, gdzie udało się pokonać Wolverhampton 3:1.

Mecze drużyny Manchester City Paris Saint-Germain (2.38 xG) 4 Manchester City (1.75 xG) 2 Ipswich (0.49 xG) 0 Manchester City (2.88 xG) 6 Brentford (2.87 xG) 2 Manchester City (2.11 xG) 2 Manchester City (1.87 xG) 4 West Ham (1.42 xG) 1 Leicester (1.42 xG) 0 Manchester City (1.37 xG) 2 Mecze drużyny Chelsea Obecnie brak dostępnych danych

Manchester City – Chelsea: przewidywane składy

Manchester City Pep Guardiola Chelsea Enzo Maresca Manchester City Pep Guardiola 4-1-4-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-1-4-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Chelsea Enzo Maresca Rezerwowi 10 Jack Grealish 18 Stefan Ortega 67 Divin Mubama 68 Max Alleyne 75 Nico O’Reilly 82 Rico Lewis 87 James McAtee 11 Jeremy Doku 19 Ilkay Gündogan 2 Axel Disasi 4 Tosin Adarabioyo 7 Pedro Neto 12 Filip Jörgensen 14 João Félix 18 Christopher Nkunku 24 Reece James 34 Josh Acheampong 38 Marc Guiu

Manchester City – Chelsea: kontuzje i zawieszenia

Niezmiennie największa nieobecność w ekipie Pepa Guardioli to próbujący wrócić do zdrowia po zerwaniu więzadła krzyżowego Rodri. Oprócz niego problemy zdrowotne ma między innymi Nathan Ake.

Enzo Maresca także nie ma pełnego komfortu w wyborze składu. Niedostępni są leczący urazy Wesley Fofana, Romeo Lavia, czy Benoit Badiashile.

Bez niespodzianki na Etihad Stadium?

Naprzeciw Manchesteru City stanie jakościowy rywal, który walczy o awans do Ligi Mistrzów. Różnica punktowa między tymi drużynami jest minimalna, a mimo tego zdaniem bukmacherów gospodarze to dość wyraźny faworyt sobotniego meczu. Kurs na wygraną Chelsea to bowiem 3.50, przy tylko 1.88 na mistrza Anglii. Współczynnik na remis u bukmachera STS to zaś 3.90.

Manchester City Chelsea 2.10 4.10 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 stycznia 2025 21:12 .