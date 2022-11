PressFocus Na zdjęciu: Pep Guardiola

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, Pep Guardiola zdecydował się na przedłużenie kontraktu z Manchesterem City. Szkoleniowiec podpisał nową umowę, która zwiąże go z Obywatelami do czerwca 2025 roku.

Pep Guardiola dobrze czuje się jako trener Manchesteru City

Klub chciał od dłuższego czasu przedłużyć z nim kontrakt, jednak Hiszpan wahał się

W środę Obywatele poinformowali w oficjalnym komunikacie o przedłużeniu umowy z trenerem

Manchester City zatrzymał Guardiolę na dłużej

Pep Guardiola już od 2016 roku pozostaje trenerem Manchesteru City. W tm czasie zdążył z klubem z Etihad m.in po cztery mistrzostwa Anglii, a także cztery puchary ligi angielskiej. Pod jego wodzą Obywatele ugruntowali swoją pozycję na arenie międzynarodowej jako jeden z najlepszych zespołów na świecie, który niemal co sezon wymieniany jest w gronie faworytów do triumfu w Lidze Mistrzów.

Wygranie pucharu Ligi Mistrzów pozostaje wciąż niezrealizowanym marzeniem Guardioli w Manchesterze. Mimo to zarząd The Citizens jest zadowolony ze współpracy z Hiszpanem, którą od dłuższego czasu starali się przedłużyć. Kontrakt Guardioli wygasał wraz z końcem sezonu, a 51-latek jeszcze kilka tygodni temu nie wydawał się przekonany odnośnie do przedłużania go.

W środę klub poinformował w oficjalnym komunikacie, że Pep Guardiola podpisał nowy kontrakt do czerwca 2025 roku. Tym samym pozostanie w Manchesterze na kolejne dwa lata. Szkoleniowiec już we wcześniejszych wywiadach sugerował, że jest bliski porozumienia z klubem.

– Wiem, że nowy rozdział w historii tego klubu będzie emocjonował przez najbliższą dekadę. Tak działo się przez ostatnie dziesięć lat i tak będzie przez kolejne dziesięć – stwierdził Katalończyk.

