Kai Havertz przyznaje, że z trudem radził sobie z ostatnimi słabymi wynikami Chelsea, ujawniając, że miało to negatywny wpływ na jego życie osobiste. Chelsea dobrze rozpoczęła marzec, wygrywając trzy kolejne mecze we wszystkich rozgrywkach ściągając presję z zespołu, jednak styczeń i luty były fatalne w wykonaniu The Blues.