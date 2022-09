fot. PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Erling Haaland w trakcie ostatniego okna transferowego trafił z Borussii Dortmund do Man City. Norweg nie potrzebował dużo czasu, aby uznać Josepa Guardiolę za najlepszego trenera na świecie.

Erling Haaland nie zwalnia tempa pod wzgledem zdobywanych bramek

Pod skrzydłami Josepa Guardiola norweski napastnik rozwija się jeszcze bardziej

22-latek pozwolił sobie na kilka słów komentarza na temat opiekuna The Citizens

Haaland zchwycony Guardiolą

Erling Haaland trafił do aktualnych mistrzów Premier League, mając wzmocnić ofensywę drużyny Josepa Guardioli. Reprezentant Norwegii pozwolił sobie na podzielenie się opinią na temat opiekuna Man City.

– Nigdy nie przeprowadziłem się do klubu z powodu trenera. W każdym razie w przypadku Josepa Guardioli w City jest to duży plus, ponieważ jest najlepszym trenerem na świecie – mówił napastnik cytowany przez profil Football Daily na Twitterze.

– Dzień przed meczem mówi nam, co się wydarzy, a następnego dnia dokładnie tak się dzieje. To jest szalone! Czasami nie rozumiem, jak to możliwe – dodał Norweg.



Haaland w tym sezonie wystąpił jak na razie w dziesięciu spotkaniach, notując w nich 14 trafień i jedną asystę. 11 goli strzelił w lidze angielskiej.

22-latek okazję na poprawienie bilansu będzie miał w najbliższą niedzielę w derbach Manchesteru, w których Haaland i spółka staną do rywalizacji z Manchesterem United. Tymczasem w przyszłym tygodniu mistrzowie Anglii zmierzą się z FC Kopenhagą w Lidze Mistrzów.

