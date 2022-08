PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Erling Haaland zdobył hat-tricka w meczu Manchesteru City z Crystal Palace (4:2). Norweg poprowadził nowych kolegów do odrobienia strat z nawiązką, a po zakończeniu spotkania emanował pewnością siebie.

Erling Haaland ustrzelił aż trzy bramki w starciu z Crystal Palace

Norweg notuje idealne wejście do nowej drużyny i ligi

Napastnik przyznał, że po to trafił do drużyny – by pomagać jej w trudnych sytuacjach swoimi bramkami

“Muszę pomagać drużynie w trudnych momentach”

Wszyscy fani zapomnieli już pudło Erlinga Haalanda w starciu o Tarczę Wspólnoty. Norweg zanotował spektakularny start w rozgrywkach Premier League. Prawdziwy popis dał jednak w starciu z Crystal Palace. Jego zespół przegrywał już 0:2, ale dzięki hat-trickowi nowej gwiazdy wygrał wynikiem 4:2. Po ostatnim gwizdku 22-latek emanował pewnością siebie.

– Jestem tu właśnie dla takich spotkań. Mam odwrócić sytuację w trudnych momentach – wyznał Haaland. Przy pierwszym trafieniu Norwega asystował Phil Foden, którego wcześniej krytykowano za zbyt rzadkie zagrywanie do nowego kolegi. – Oczywiście widać, że na boisku świetnie się bawię i wyczuwam połączenie z innymi zawodnikami. Potrzebuję jeszcze trochę czasu, ale wiem, że będzie już tylko lepiej. Ostatecznie Phil zagrał do mnie piłkę! To było świetne uczucie. Gramy dla siebie nawzajem. Nieważne, kto strzela gole. Chodzi o wygrywanie i zwycięską mentalność – dodała nowa gwiazda Manchesteru City.

Haaland w czterech spotkaniach Premier League zanotował już sześć bramek i asystę.

