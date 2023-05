Pressfocus Na zdjęciu: Bukayo Saka

Bukayo Saka miał umowę ważną do 30 czerwca 2024 roku

Arsenal przedłużył kontrakt swojej gwiazdy

Londyński klub poinformował o zatrzymaniu angielskiego skrzydłowego

Saka nie rusza się z Londynu. Arsenal zatrzymał gwiazdę

Mikel Arteta w sezonie 2022/2023 nie zdołał wygrać Premier League. Arsenal zajmie drugie miejsce, a ponowną próbę zdobycia mistrzostwa Anglii podejmie w następnej kampanii.

W kolejnych rozgrywkach Arsenal do tytułu ma poprowadzić między innymi Bukayo Saka, czyli wychowanek Kanonierów. Anglik miał umowę do 30 czerwca 2024 roku. W Londynie czuje się jednak świetnie. Postanowił on zatem podpisać nowy kontrakt.

Arsenal poinformował kibiców, że Saka podpisał nowy, długoterminowy kontrakt. Kanonierzy zatrzymali czołowego piłkarza w Premier League do 30 czerwca 2027 roku. Saka na mocy nowej umowy będzie najlepiej zarabiającym piłkarzem w klubie.

