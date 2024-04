Gwiazda Liverpoolu zabrała głos w sprawie kontuzji

Przedłuża się przerwa Trenta Alexandra-Arnolda, który nabawił się w lutym kontuzji kolana. Gwiazdor Liverpoolu zabrał głos w sprawie całej sytuacji i wyjawił kiedy można spodziewać się go na boisku.

Simon Dack / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold doznał urazu od lutego

Defensor od dawna ma problem z kolanem

Wiadomo już kiedy wróci do gry

Gwiazdor Liverpoolu zapowiada swój powrót

Trent Alexander-Arnold przydałby się zapewne Liverpoolowi na kluczową fazę tego sezonu Premier League. The Reds są liderami tabeli i mają do rozegrania jeszcze dziewięć spotkań ligowych. Do tego dochodzi rywalizacja w Europa League.

– Jestem naprawdę na dobrej drodze, by wrócić na boisko. To już kwestia kilku tygodni i będę do dyspozycji menedżera – powiedział w rozmowie ze SkySports.

Dziennikarze spekulują, że Trent Alexander-Arnold mógłby wrócić do kadry Liverpoolu za około trzy tygodnie, czyli pod koniec kwietnia. Sezon Premier League zakończy się natomiast 19 maja. Są szanse na to, że Trent Alexander-Arnold wystąpi zatem w przynajmniej czterech meczach. Spekuluje się, ze mógłby wrócić 24 kwietnia, kiedy Liverpool zagra w derbach z Evertonem.