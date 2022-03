PressFocus Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Liverpool może mieć ogromny problem. W meczu z Arsenalem (2:0) kontuzji doznał Trent Alexander-Arnold. Anglik ma mieć problemy ze ścięgnami i będzie pauzować przez kilka tygodni. Ominie go zatem nadchodzące zgrupowanie Synów Albionu.

Podczas meczu Liverpoolu z Arsenalem (2:0) boisko opuścił Trent Alexander-Arnold

Badania wykazały uraz ścięgien

Anglik będzie pauzował przez kilka tygodni. Z pewnością ominie go zgrupowanie kadry narodowej, a być może i najbliższe mecze The Reds

“Nie znam gracza, jak on. Trudno będzie go zastąpić”

Liverpool może mierzyć się z poważnymi problemami po zakończeniu przerwy reprezentacyjnej. Podczas niedawnego spotkania z Arsenalem (2:0), boisko z kontuzją opuścił Trent Alexander-Arnold. Badania przeprowadzone w dniach po tym meczu potwierdziły, że prawy obrońca doznał kontuzji ścięgien.

– Nie znam żadnego gracza na świecie, który gra w taki sposób, jak Trent Alexander-Arnold. Dlatego też trudno będzie odnaleźć dla niego równoznaczne zastępstwo – powiedział wprost Juergen Klopp. The Reds w niedzielę czeka ćwierćfinałowe starcie z Nottingham Forest w ramach Pucharu Anglii i w nim z pewnością nie weźmie udziału prawy obrońca. Podczas wspomnianego meczu z Kanonierami, Klopp wprowadził w miejsce kontuzjowanego gracza Joe Gomeza. Być może to właśnie on będzie musiał wejść w buty Alexandra-Arnolda.

– Joe to pierwszorzędny gracz, który ani o cal nie ustępuje grającym częściej trzem środkowym obrońcom. Możemy też zmienić system, więc mamy kilka opcji – wyjawił niemiecki szkoleniowiec.

Prawy obrońca Liverpoolu z pewnością opuści nadchodzące zgrupowanie reprezentacji Anglii. Synowie Albionu zmierzą się w jego trakcie towarzysko ze Szwajcarią i Wybrzeżem Kości Słoniowej. Po zakończeniu przerwy na starcia narodowe The Reds czeka dalsza walka o mistrzostwo Anglii oraz dwumecz z Benfiką. Z pewnością Juergen Klopp chciałby mieć wówczas do dyspozycji swojego gwiazdora.

Alexander- Arnold rozegrał w tym sezonie 35 spotkań. Zanotował w nich dwa gole i aż siedemnaście asyst.

Czytaj więcej: Bramkarz Arsenalu wypadł na kilka tygodni.

Nottingham Forest Liverpool FC 10.5 5.75 1.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 marca 2022 20:34 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin