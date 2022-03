PressFocus Na zdjęciu: Aaron Ramsdale

Mikel Arteta wyznał, że Aaron Ramsdale doznał kontuzji mięśniowej, przez którą będzie pauzował w najbliższych tygodniach. Oznacza to również, że 23-latek nie weźmie udziału w nadchodzącym zgrupowaniu reprezentacji Anglii.

Aaron Ramsdale doznał kontuzji mięśniowej, która wyklucza go z gry w najbliższych tygodniach

23-latek nie weźmie zatem udziału w zgrupowaniu reprezentacji Anglii, na które otrzymał powołanie

Jego miejsce w bramce Arsenalu przejął Bernd Leno, który w meczu z Aston Villą zachował czyste konto

Ramsdale z kontuzją, ominie go zgrupowanie Synów Albionu

Arsenal w najbliższych tygodniach będzie musiał radzić sobie bez jednego ze swoich podstawowych zawodników. Mikel Arteta poinformował bowiem o stanie zdrowia swojego numeru jeden w bramce.

– Aaron Ramsdale doznał kontuzji. Cierpi na uraz mięśniowy i będzie pauzował przez kilka tygodni – powiedział lakonicznie szkoleniowiec Kanonierów.

To kiepska wieść dla londyńskiego zespołu, ale gorsza dla samego Ramsdale’a. Golkiper był bowiem w świetnej formie, choć zarzucano mu błąd w niedawnym meczu z Liverpoolem (0:2), gdy przepuścił strzał Diogo Joty po krótkim słupku. Generalnie, jednak, po swoim transferze z Sheffield United z lipca, 23-latek wywalczył sobie pewne miejsce w wyjściowym składzie. Bramkarz otrzymał powołanie od Garetha Southgate’a na nadchodzące zgrupowanie reprezentacji Anglii. W jego trakcie wicemistrzowie Europy zmierzą się towarzysko ze Szwajcarią oraz Wybrzeżem Kości Słoniowej, ale Ramsdale nie otrzyma szansy na drugi występ w narodowych barwach.

Przed wspomnianą przerwą na starcia międzynarodowe Kanonierów czekał już tylko jeden mecz. W starciu z Aston Villą między słupkami stanął Bernd Leno. Niemiec zdołał zachować czyste konto, choć gracze z Birmingham nie zmusili go do wielkiego wysiłku – oddali zaledwie jeden celny strzał. Być może po zakończeniu przerwy reprezentacyjnej Ramsdale będzie już do dyspozycji Artety. Kanonierzy najbliższy mecz rozegrają bowiem za ponad dwa tygodnie. Ich rywalem będzie Crystal Palace.

Angielski bramkarz trafił do Londynu za 28 milionów euro. Szybko wywalczył miejsce w wyjściowym składzie. Jak dotąd rozegrał 29 spotkań dla Kanonierów, a w 15 z nich zachował czyste konto.

