Guardiola studzi emocje przed sezonem Premier League

Manchester City udanie rozpoczął sezon. Obywatele w meczu o Tarczę Wspólnoty okazali się lepsi od Manchesteru United. Zwycięzcę starcia na Wembley wyłonił konkurs rzutów karnych. O zwycięstwie The Citizens zadecydowało pudło Jonny’ego Evansa i pewnie wykorzystana jedenastka przez Manuela Akanjiego.

Po meczu Pep Guardiola rozmawiał z ITV. Hiszpan pochwalił przeciwników i stwierdził, że Czerwone Diabły to “jedna z najlepszych drużyn na świecie”. Trener City docenił także trzech piłkarzy rywali: Marcusa Rashforda, Alejandro Garnacho i Bruno Fernandesa. Jednak te wypowiedzi przeszły bez większego echa. Spore emocje wzbudził komentarz 53-latka na temat sezonu 2024/25 w Premier Leaue.

– Teraz celem nie jest wygranie Premier League. “Okej, w następnym meczu spróbuj wygrać”. To nasz cel. To jest to, co teraz musimy robić – stwierdził Guardiola, który ewidentnie nie chce daleko wybiegać w przyszłość. Manchester City broni mistrzowskiego tytułu i chce po raz piąty z rzędu skończyć zmagania na 1. miejscu, ale w tej chwili Obywatele koncentrują się tylko na “kolejnych spotkaniach”.

