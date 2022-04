Guardiola wskazał swojego następcę w Manchesterze City

PressFocus Na zdjęciu: Josep Guardiola

Erik ten Hag uważany jest za jednego z głównych kandydatów do objęcia posady menedżera Manchesteru United od nowego sezonu. Tymczasem Josep Guardiola uważa, że Holender były idealnym następcą jego w Manchesterze City.

Josep Guardiola nie wyklucza odejścia z Manchesteru City

Hiszpan uważa, że jego następcą mógłby zostać Erik ten Hag

Guardiola i Ten Hag pracowali w tym samym czasie w Bayernie Monachium

Ten Hag w drodze do Manchesteru

52-letni Holender od dawna jest łączony z przenosinami na Old Trafford, gdzie od nowego sezonu miałby objąć stery nad drużyną Czerwonych Diabłów. Choć obie strony prowadzą w tej sprawie rozmowy, do ostatecznych decyzji w tej sprawie na razie nie doszło.

Tymczasem głos w sprawie Ten Haga zabrał Josep Guardiola, którego kontrakt z Manchesterem City wygasa po zakończeniu przyszłego sezonu. Hiszpan nie wyklucza odejścia z klubu, a w roli swojego następcy widziałby właśnie obecnego trenera Ajaksu.

– Czy Erik ten Hag mógłby trafić do City? Zdecydowanie tak. Uważam, że to właśnie może być on. Ze względu na sposób, w jaki podchodzi do gry – powiedział Guardiola.

Guardiola współpracował z Ten Hagiem w czasach swojej pracy w Bayernie Monachium. Holender był wówczas odpowiedzialny za drugą drużynę bawarskiego klubu. W trakcie sezonu 2017/18 został szkoleniowcem Ajaksu Amsterdam, który poprowadził nie tylko do dwóch mistrzowskich tytułów (w 2019 i 2021 roku), ale także do półfinału Ligi Mistrzów w 2019 roku.

– Jeśli chodzi o jego umiejętności, wystarczy spojrzeć na prowadzony przez niego Ajax w ostatnich latach. Oglądanie ich sprawia radość. I to w wielu meczach, nie tylko w tym roku, w którym dotarli do półfinału Ligi Mistrzów – dodał Hiszpan.

