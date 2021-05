W sobotę Manchester City może zostać mistrzem kraju, jeżeli pokona u siebie Chelsea. Pep Guardiola nie uważa jednak, by ligowe starcie wpłynęło na nadchodzący finał Ligi Mistrzów pomiędzy tymi samymi drużynami.

Guardiola chce ponownie sięgnąć po Premier League

Manchester City może jeszcze w sobotę zostać mianowanym nowym mistrzem Anglii. Do tego Obywatele muszą pokonać u siebie Chelsea. Zawodnicy Pepa Guardioli w ostatnim czasie regularnie przecinają się z The Blues. Niedawno przegrali z nimi półfinał Pucharu Anglii, a pod koniec maja obie drużyny zmierzą się w finale Ligi Mistrzów.

– Zawsze mówiłem, że Premier League to najważniejszy tytuł. Zostały nam cztery mecze, w których potrzebujemy jednego zwycięstwa. W sobotę postaramy się po nie sięgnąć. Uwierz mi, póki nie mamy w rękach pucharu za mistrzostwo, nikt nie myśli o finale Ligi Mistrzów. Kiedy już zostaniemy mistrzami, nasze przygotowania skupione już będą na meczu w Stambule. Jestem ostrożnym facetem. Nadal potrzebujemy punktów, by być pewni mistrzostwa – powiedział Pep Guardiola.

Kataloński trener pogratulował swoim przeciwnikom.

– Przede wszystkim, gratulacje dla Chelsea za dotarcie do finału. Zanotowali dwa dobre występy przeciwko królowi tych rozgrywek, Realowi Madryt. Gdybyśmy grali finał za tydzień, sobotni mecz mógłby mieć znaczenie. Ale po nim czeka nas jeszcze 21 czy 22 dni do spotkania w Lidze Mistrzów. Może się wydarzyć jeszcze wiele rzeczy. Musimy być skupieni. Oczywiście, w finale zmierzymy się z tym samym przeciwnikiem, ale postaramy się dobrać graczy o odpowiedniej charakterystyce – skomentował szkoleniowiec Obywateli.

Pep Guardiola miał okazję zostać pierwszym trenerem, który poprowadził angielski zespół do triumfu we wszystkich rozgrywkach. W półfinale Pucharu Anglii stanęła mu jednak na drodze Chelsea Thomasa Tuchela. W sobotę The Blues mogą opóźnić nadanie tytułu mistrzowskiego Obywatelom, a pod koniec maja spróbują postawić się im też w finale Ligi Mistrzów.

Manchester City Chelsea 2.02 3.58 4.30 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 8. maja 2021 15:17 .

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin