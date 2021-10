Manchester City w najbliższym czasie będzie miało kłopot. Z powodu kontuzji wyłączony z gry będzie Ferran Torres. Informacje na temat stanu zdrowia Hiszpana przekazał menedżer mistrzów Premier League.

Ferran Torres z poważną kontuzją

Manchester City nie będzie mógł korzystać z usług Ferrana Torresa przez mniej więcej 2,5 miesiąca. Hiszpan w trakcie zgrupowania reprezentacji doznał złamania kości śródstopia.

Na temat sytuacji zdrowotnej zawodnika wypowiedział w trakcie piątkowej konferencji prasowej Josep Guardiola. – Byłoby lepiej, gdyby to się nie wydarzyło, ale niestety. Musimy jednak z tym żyć. Na kilka tygodni wysłaliśmy Ferrana Torresa do Hiszpanii, a później powinien wrócić do zdrowia. Gotowy do gry powinien być za 2-3 miesiące – mówił opiekun Obywateli.

Ferran Torres w tym sezonie wystąpił łącznie w siedmiu spotkaniach. Strzelił w nich trzy gole.

21-latek prawdopodobnie doznał kontuzji w trakcie potyczki z Włochami w półfinale Final Four Ligi Narodów UEFA. Po tym boju został jednak uznany za wystarczająco sprawnego, aby mógł zagrać z Francją w finale.

Manchester City w najbliższy weekend zmierzy się z Burnley. Mecz odbędzie się w sobotę na Etihad Stadium. Start spotkania zaplanowany jest na godzinę 16:00. Obywatele przystąpią do tej potyczki jako trzecia aktualnie drużyna w tabeli ligi angielskiej.

Liderem rozgrywek jest Chelsea, legitymująca się bilansem 16 punktów na koncie. Ekipa z Londynu o dwa oczka wyprzedza podopiecznych Josepa Guardioli.

