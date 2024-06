Guardiola odrzuca możliwość wielkiego powrotu. Kibice będą zawiedzeni!

Pep Guardiola zaskoczył, chociaż dla wielu słowa Hiszpana wcale nie będą niespodzianką. Trener Manchesteru City odrzucił możliwość wielkiego powrotu do byłego klubu, przekazuje Víctor Navarro.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola: drzwi są zamknięte

Legends Trophy skupia legendy piłki nożnej, których łączy wspólna pasja – golf. Jest to coroczne spotkanie najlepszych byłych piłkarzy, którzy mogą dzielić się swoją pasją do golfa i wspominać stare dobre czasy w doskonałym otoczeniu przyrody. To właśnie podczas tego wydarzenia, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Pep Guardiola, Hiszpan był dostępny dla dziennikarzy.

Trener Manchesteru City na konferencji prasowej musiał zmierzyć się z istotnym pytaniem. Czy FC Barcelona może na niego liczyć? Od dawna spekulowano, że 53-latek jeszcze kiedyś poprowadzi swój były klub, dlatego jego odpowiedź brzmi zaskakująco. – Drzwi do trenowania Blaugrany są zamknięte – stwierdził Guardiola.

Pep Guardiola to wychowanek i legenda FC Barcelony. Hiszpan w seniorskiej ekipie Dumy Katalonii spędził dekadę. Po siedmiu latach wrócił jako trener. Na Camp Nou w roli szkoleniowca spędził cztery sezony i w tym czasie dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów, a także trzy razy sięgnął po Mistrzostwo Hiszpanii.

