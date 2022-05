PressFocus Na zdjęciu: Josep Guardiola

Menedżer Manchesteru City Josep Guardiola nie wyklucza możliwości podpisania nowego kontraktu z klubem, ale decyzję w tej sprawie zamierza podjąć dopiero pod koniec przyszłego sezonu.

Josep Guardiola nie zamierza spieszyć się z decyzją o przedłużeniu kontraktu z Manchesterem City

Obecna umowa hiszpańskiego szkoleniowca obowiązuje jeszcze przez rok

Guardiola przy podejmowaniu decyzji nie zamierza sugerować się podpisaniem nowego kontraktu przez Juergena Kloppa

Guardiola poczeka z decyzją

Hiszpański szkoleniowiec, który jest związany z klubem z Etihad Stadium, umową do czerwca 2023 roku, przed podjęciem decyzji o jej przedłużeniu chce sprawdzić, jak będzie czuł się w drużynie bliżej końca swojej obecnej umowy.

– Jeśli przedłużę kontrakt, nastąpi to pod koniec przyszłego sezonu. Wcześniej nie ma takiej możliwości – powiedział Guardiola w rozmowie ze Sky Sports.

– Minęło wiele lat i musimy zobaczyć, jak drużyna i ja sam czujemy się razem. Wiedząc o tym, chciałbym zostać jeszcze na 10 lat. Ale musimy poświęcić na to czas. Teraz nie jest to ten moment – kontynuował.

Klopp bez wpływu na Hiszpana

Kwestia przedłużenia przez Guardiolę kontraktu z Manchesterem City wróciła w ostatnich tygodniach, po tym jak na pozostanie na dłużej w Liverpoolu zdecydował się Juergen Klopp. Decyzja Niemca nie będzie miała jednak wpływu na Hiszpana.

– Każdy ma swoją sytuację i jeśli decydujemy się zostać dłużej, to dlatego, że wszyscy podjęliśmy taką decyzję, a nie dlatego, że mój kolega zostaje. Przez całą moją karierę, która jako menedżer trwa 14 czy 15 lat, miałem rywali. Myślę, że to, że Juergen podpisał kontrakt, jest bardzo dobre dla Premier League. On i klub postanowili trzymać się razem – mówił niedawno Guardiola.

