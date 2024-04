fot. Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Man City ma najmniejsze szanse na tytuł

Trwa napięta rywalizacja o mistrzostwo Anglii. W grze pozostają trzy drużyny, które punktują na niezwykle wysokim poziomie. Niedzielny hit między Manchesterem City a Arsenalem zakończył się bezbramkowym remisem, co sprawia, że na szczycie tabeli pozostaje Liverpool. Między tymi ekipami jest znikoma różnica punktowa, bowiem trzeci Obywatele tracą do liderujących The Reds raptem trzy “oczka”.

Pep Guardiola nie ma natomiast oporu, aby na kilka kolejek przed końcem sezonu wytypować faworyta do tytułu. Uważa, że jego zespół spośród trzech kandydatów ma w tej chwili najmniejsze szanse, co odzwierciedla sytuacja w ligowej tabeli.

– Faworytem jest zwykle drużyna, która prowadzi w tabeli. Drugim faworytem jest Arsenal, a potem dopiero mój zespół. Nie wszystko jest w naszych rękach. Możemy jedynie wygrywać i czekać na wyniki innych meczów. Zawsze, gdy znajdowaliśmy się na szczycie, byliśmy faworytem. Teraz sytuacja jest inna, to proste – przekonuje menedżer mistrza Anglii.

