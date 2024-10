Guardiola i niejasny los w Man City. To może być kluczowy czynnik

Josep Guardiola i jego przyszłość w Man City to w ostatnim czasie temat różnych spekulacji. Ciekawe informacje na temat losu Hiszpana przekazał The Athletic.

Źródło: The Athletic

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Josep Guardiola może decyzję uzależniać od wyniku procesu z Premier League

Josep Guardiola ma umowę z Manchesterem City ważną do końca czerwca 2025 roku. Tym samym coraz częściej pojawiają się spekulacje dotyczące przyszłości Hiszpanii w klubie z Etihad Stadium. Ciekawe wieści przekazał The Athletic.

Źródło przekonuje, że kluczowe dla losu Hiszpana może być to, jaki finał będzie miał proces, który władze Premier League wytoczyły przeciwko Man City. Gigant ligi angielskiej jest oskarżony o 115 różnego rodzaju naruszeń zasad finansowych w latach 2009-2018. Rozprawy zaczęły się we wrześniu, a wyrok spodziewany jest nie wcześniej niż wiosną przyszłego roku.

The Athletic, opierając się na źródłach znających Guardiolę, uważa, że jeśli Man City zostanie uznany za winnego i będzie poważnie ukarany, to zwiększy się prawdopodobieństwo na to, że Hiszpan podpisze nowy kontrakt z klubem. Nowa umowa miałaby obowiązywać przez kolejny rok. Miałaby wynikać z poczucia buntu Guardioli, ale też częściowo z tego, że Hiszpan darzy sympatią Man City.

Klub z Etihad Stadium ogłosił już, że wygrał sprawę przeciwko Premier League w związku z transakcjami z podmiotami powiązanymi. Sąd uznał regulamin za niezgodny z prawem i stwierdził fakt nadużywania pozycji dominującej w lidze.

