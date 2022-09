Pressfocus Na zdjęciu: Jack Grealish

Jack Grealish w dalszym ciągu zawodzi w barwach Manchester City, za co spada na niego lawina krytyki. Menedżer mistrzów Anglii, Pep Guardiola jest jednak póki co zadowolony z postawy 23-krtonego reprezentanta Anglii.

Jack Grealish w meczu z Borussią Dortmund został zmieniony już w 58. minucie, na co zareagował bardzo nerwowo

Starcie z BVB było kolejnym nieudanym występem Anglika w tym sezonie

Pep Guardiola jednak uważa, że Grealish w 100% realizuje przedmeczowe założenia

Guardiola skomentował postawę Grealisha

W sezonie 2022/2023 Jack Grealish nie ma na swoim koncie jeszcze bramki, ani asysty. 27-letni skrzydłowy wystąpił we wszystkich rozgrywkach do tej pory jedynie w pięciu meczach, na murawie łącznie spędzając 312. 23-krotny reprezentant Anglii jest więc w dalszym ciągu krytykowany za to, że nic wnosi do gry Manchester City. Jego krytyka wzmogła się jeszcze bardziej po spotkaniu z Borussią Dortmund w 2. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Grealish został bowiem zmieniony w 58. minucie, na co zareagował bardzo nerwowo. Mimo niezbyt udanych występów od początku sezonu, Pep Guardiola jest zadowolony z postawy swojego podopiecznego. Na konferencji prasowej przed meczem z Wolverhampton Wanderes wyjaśnił dlaczego.

– Oczywiście, że chce aby strzelał gole i notował asysty – powiedział hiszpański menedżer. – Ale nie o to też tylko chodzi. Chodzi o również o jego grę bez piłki i wkład w grę, o to co może zrobić dla innych.

– Zawsze mówię moim piłkarzom: ‘Wiecie dokładnie, jak graliście, czego szukaliśmy, jaki był plan gry, czy on działa, czy nie?”. Wiesz, jaki był plan na grę i jaka była jego realizacja, czego nie wiedzą ludzi oceniający Twoją grę. Zatem nie musisz tego słuchać, bo wiesz ile dałeś z siebie w konkretnym dniu – dodał.

