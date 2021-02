Manchester United ogłosił we wtorek podpisanie nowego kontraktu z jednym ze swoich diamentów. Nową umową z klubem z Old Trafford związał się Mason Greenwood. Będzie ona obowiązywała do 2025 roku i może zostać przedłużona o kolejny rok.

Greenwood jest wychowankiem Czerwonych Diabłów. W pierwszej drużynie Manchesteru United zadebiutował w marcu 2019 roku, kiedy pojawił się na murawie podczas wygranego 3:1 meczu Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain. Kilka dni później zaliczył debiut w Premier League – w przegranym 0:2 spotkaniu z Arsenalem. Miał wówczas zaledwie 17 lat i pięć miesięcy.

Aktualnie jest ważnym zawodnikiem drużyny prowadzonej przez Ole Gunnara Solskjaera. W obecnym sezonie, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, wystąpił w 29 spotkaniach, zdobywając cztery gole i dokładając do tego pięć asyst. W Premier League rozegrał do tej pory 52 mecze, 11 razy wpisując się w nich na listę strzelców.

– Kiedy dołączasz do klubu w wieku siedmiu lat, marzysz o tym, aby pewnego dnia zagrać dla pierwszej drużyny. Ciężko pracowałem, aby to osiągnąć, a ostatnie dwa lata były niesamowite. Jest wiele rzeczy, które chciałbym osiągnąć i wiem, że jest to dla mnie idealne środowisko do gry – powiedział Greenwood cytowany przez oficjalną stronę klubu.

– Dzięki wsparciu menedżera, jego sztabu szkoleniowego i tak wielu wspaniałych zawodników, od których mogę się uczuć, wiem, że rozwijam się każdego dnia. Jest jeszcze wiele do zrobienia dla mnie i dla tej drużyny, a ja jestem bardzo zaangażowany w ciężką pracę podczas każdego tygodnia. Chcę w ten sposób pomóc drużynie w osiągnięciu sukcesu. Chcę odwdzięczyć się klubowi za wsparcie, które wszyscy okazali mi przez te lata i pokazać to, na co mnie stać – dodał utalentowany zawodnik.

𝗢𝗻𝗲 𝗼𝗳 𝗼𝘂𝗿 𝗼𝘄𝗻 ❤️@MasonGreenwood has extended his deal and we couldn't be happier 🤩#MUFC — Manchester United (@ManUtd) February 16, 2021

Solskjaer: Greenwood ma fenomenalny potencjał

– Mason to fantastyczny talent i kolejny świetny przykład zawodnika, którego wychowała nasza akademia. Zrobił ogromny postęp w tym sezonie, pokazując prawdziwą dojrzałość i zdolność adaptacji, co pozwoliło mu stać się jednym z najlepszych młodych zawodników w kraju – mówił Solskjaer.

– Podczas gdy ludziom spoza klubu łatwo jest zapomnieć, że Mason ma dopiero 19 lat, naszym zadaniem jako trenerów jest zapewnienie, że wykorzysta swój fenomenalny potencjał. Każdy krok, który podejmujemy, ma mu pomóc na tej drodze – dodał Norweg.

Obecnie Greenwood razem z Manchesterem United przygotowuje się do pierwszego spotkania 1/16 finału Ligi Europy, w którym zmierzy się na Allianz Stadium w Turynie z Realem Sociedad. Mecz rozpocznie się o godzinie 18:55.



