Potter może wrócić do Premier League. Jest na liście kandydatów

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Graham Potter

Graham Potter przejmie stery nad Southampton?

Southampton wygląda poniżej oczekiwań na początku obecnego sezonu. Zespół Świętych dotychczas zainkasował tylko 1 punkt, przez co zajmuje 19. miejsce w tabeli Premier League. Dlatego posada Russella Martina wisi na włosku – poinformował “Football Insider”. Włodarze beniaminka szukają już następcy 38-letniego szkoleniowca.

Jednym z kandydatów na nowego trenera Southampton jest Graham Potter – dodaje wspomniane wyżej źródło. 49-letni Anglik ma status bezrobotnego, a jego ostatnim miejscem zatrudnienia była Chelsea. Przypomnijmy, że ceniony menedżer prowadził klub ze Stamford Bridge od września 2022 roku do kwietnia 2023 roku.

Graham Potter wcześniej opiekował się Ostersunds FK, Swansea City oraz Brighton & Hove Albion, gdzie pokazał się piłkarskiemu światu. Co ciekawe, 49-latek ma również doświadczenie w pracy przy piłce nożnej kobiet. Gdyby angielski szkoleniowiec przejął stery nad ekipą The Saints, to jego podopiecznym zostałby Jan Bednarek.

Russell Martin prowadzi Southampton od początku kampanii 2023/2024. Co prawda, 38-letni Szkot wywalczył ze Świętymi awans z Championship do Premier League, ale jego drużyna zawodzi na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Jeśli zespół z St Mary’s Stadium nie weźmie się do roboty, to błyskawicznie wróci na zaplecze elity.