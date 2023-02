PressFocus Na zdjęciu: Leandro Trossard

Arsenal – Brentford to jedno z pięciu sobotnich spotkań 23. kolejki Premier League, które zostały rozpoczęte o 16:00. Do przerwy na The Emirates nie padła żadna bramka, natomiast w drugiej odsłonie piłka dwukrotnie znalazła się w siatce.

W pierwszej połowie meczu Arsenal – Brentford nie oglądaliśmy goli

Wynik w 66. minucie otworzył Leandro Trossard

Osiem minut później wyrównał Ivan Toney

Derby Londynu na remis. Arsenal znowu traci punkty

Pierwsza groźna akcja w wykonaniu Arsenalu została przeprowadzona w 16. minucie. Bukayo Saka wdarł się w szesnastkę i upadł na murawę po starciu z rywalem, ale sędzia Peter Bankes nie odgwizdał przewinienia obrońcy Brentfordu. Dziewięć minut później Ivan Toney otrzymał znakomite podanie w pole karne, znalazł się tuż przed Aaronem Ramsdale’em i mocno uderzył nad poprzeczką.

W premierowej odsłonie derbów Londynu bardziej aktywni byli gospodarze, którzy oddali łącznie dziewięć strzałów, ale żaden z nich nie zdołał zaskoczyć Davida Rayi. Rywale, którzy zdecydowanie rzadziej byli przy piłce (70% – 30%), sześciokrotnie próbowali swoich sił, jednak tylko jedna próba zmusiła Ramsdale’a do interwencji.

W 66. minucie Bukayo Saka otrzymał podanie na wolne pole od Martina Odegaarda i mocno dorzucił w pole karne, a Leandro Trossard uciekł obrońcy i skierował piłkę właściwie do pustej bramki. Dla Belga był to debiutancki gol w barwach The Gunners, natomiast Saka zaliczył siódmą asystę w obecnym sezonie Premier League.

Brentford zdołał wyrównać już osiem minut później. Po zamieszaniu po stałym fragmencie gry Christian Norgaard zgrał przed bramkę do niepilnowanego Ivana Toneya, a ten bez wysiłku umieścił futbolówkę w siatce. Sędzia analizował tę sytuację, jednak ostatecznie wskazał na środek.

Po trafieniu Toneya na The Emirates nie byliśmy już świadkami wielkich emocji. Arsenal drugi raz z rzędu traci punkty. Przewaga Kanonierów nad City wynosi teraz sześć oczek.

Arsenal – Brentford (0:0)

Trossard 66′ – Toney 74′