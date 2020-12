“Giroud nie będzie dla Chelsea tak ważny, jak dla reprezentacji”

Marcel Desailly, były kapitan zarówno reprezentacji Francji i Chelsea, uważa, że ze względu na swój wiek Giroud nie może być pierwszoplanową postacią The Blues.

Olivier Giroud był zdeterminowany, by opuścić Londyn już w najbliższym oknie transferowym. Jego sytuacja zmieniła się, gdy w spotkaniu z Sevillą czterokrotnie pokonał golkipera rywali, stając się najstarszym zawodnikiem, który zdobył hat-tricka w Lidze Mistrzów. Choć od tej pory Francuz gra regularnie, jego rodak uważa, że nigdy nie będzie dla Chelsea tak ważny, jak dla reprezentacji Tricolores.

Zaawansowany wiek przeszkodą

– Nie jest przyszłością Chelsea i nigdy nie będzie postacią główną – powiedział Desailly. – Wierzę, że Lampard wykorzysta Giroud w dobrej chwili i pomoże mu wyciągnąć to, co najlepsze, ale nie może być pierwszą opcją dla trenera. W drużynie jest Tammy Abraham, a także Timo Werner, więc Olivier nie może utrzymać statusu gracza wyjściowego składu przez cały czas. Lampard musi otoczyć Giroud sprinterami, którzy pozwolą mu błyszczeć. Ma 34 lata, więc nie oczekujcie, że będzie postacią pierwszoplanową, ale musi czuć się ważny, gdy będzie potrzebny. Z jego wiekiem i statusem mistrza świata, tak powinien być według mnie traktowany – uważa były obrońca Chelsea.

Giroud ma już na koncie 44 gole w 105 występach w kadrze narodowej. Brakuje mu siedem trafień do strzelca wszechczasów, Thierry’ego Henry’ego. Napastnik Chelsea znajduje się też wśród dziesięciu zawodników z największą liczbą meczów w barwach reprezentacji Francji.

Niezbędny dla reprezentacji

– Dla reprezentacji jest nieoceniony, to idealny kolega z drużyny. Nic dziwnego, że jest pierwszym wyborem. Anthony Martial nie dopasował się tak dobrze, do gry we Francji. Mbappe może grać na środku, ale jest mistrzem w grze na bokach. Jako trener musisz postawić na Giroud, drugiego najlepszego strzelca w historii. Nawet, jeśli w klubie przeżywa wzloty i upadki – uważa Desailly.

Choć 52-latek uważa Oliviera Giroud za nietykalnego, francuskie media podają, że Didier Deschamps rozważa niepowołanie napastnika Chelsea na nadchodzące mistrzostwa Europy. Mimo wszystko, będzie to zależeć od jego sytuacji w klubie.