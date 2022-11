Pressfocus Na zdjęciu: Joe Willock

Newcastle było wyraźnie lepsze od Chelsea w hicie 16. kolejki Premier League. Eddie Howe i spółka pokonali drużynę Grahama Pottera 1:0.

Chelsea zawiodła swoich kibiców w hicie kolejki Premier Lague

Sposób na drużynę Grahama Pottera znalazło Newcastle

Eddie Howe i spółka to trzeci zespół w tabeli

Newcastle rusza w pościg za mistrzem Anglii

W 16. kolejce Premier League teoretycznie najciekawiej miało być na St. James’ Park, gdzie Newcastle podejmowało Chelsea. Więcej piłkarskiej jakości teoretycznie mieli przyjezdni, ale to gospodarze mogli pochwalić się miejscem w pierwszej czwórce tabeli.

Pierwsza część meczu upłynęła pod znakiem wyraźnej dominacji Newcastle, które zmusiło Chelsea do bronienia dostępu do własnej szesnastki. Golkiper The Blues musiał być czujny, ponieważ w jego stronę padło pięć strzałów. Żaden nie okazał się jednak celny, więc gospodarze mogli czuć się zawiedzeni. Z kolei londyńczycy pokusili się ledwie o jedną próbę, ale chociaż w światło bramki. Do przerwy zabrakło goli.

Po zmianie stron to Chelsea przeważała w posiadaniu piłki. Zdało się to na nic, ponieważ Newcastle świetnie broniło dostępu do własnej szesnastki. Tego samego nie można napisać o The Blues. Przekonaliśmy się o tym w 67. minucie. Wówczas ograć dał się Kalidou Koulibaly, z czego skorzystał Miguel Almiron. Paragwajczyk zszedł do środka, a ze skraju szesnastki precyzyjny strzał w prawy górny róg bramki posłał Joe Willock. Anglik dał Newcastle zwycięstwo 1:0, dzięki któremu Sroki tracą tylko dwa punkty do będącego wiceliderem Manchesteru City. Z kolei Chelsea nie wygrała żadnego z pięciu ostatnich meczów na krajowym podwórku.