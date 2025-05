Gary Neville oniemiał! Chelsea kradnie show w hicie

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Gary Neville

Gary Neville docenił wygraną Chelsea nad Liverpoolem

Chelsea na finiszu sezonu w lidze angielskiej cały czas liczy się w walce o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Stołeczna ekipa obecnie plasuje się na piątej pozycji w tabeli Premier League, mając trzy oczka przewagi nad szóstym Nottingham Forrest. Tymczasem na temat wygranej The Blues z Liverpoolem głos zabrał były reprezentant Anglii.

– To wielki dzień dla Chelsea. Wyniki w walce o Ligę Mistrzów zmieniają się co tydzień, ale to było znaczące zwycięstwo Chelsea i Enzo Mareski. Kibice wiedzieli, jak to było ważne. Liverpool nie grał na maxa, ale dziś wszystkie oczy zwrócone są na Chelsea – mówił Gary Neville cytowany przez Chelsea News.

The Reds podchodzili do batalii bez presji. Liverpool już tydzień wcześniej zapewnił sobie mistrzostwo Anglii, notując taki sukces po raz 20. w historii. Ekipa z Anfield Road aktualnie legitymuje się bilansem 82 oczek.

Ogólnie do końca sezonu pozostały jeszcze trzy kolejki. Chelsea ma przed sobą kolejno spotkania z: Newcastle United, Man Utd i z Nottingham Forrest. Ponadto londyńczycy rywalizują też w Lidze Konferencji, gdzie zmierzą się w najbliższy czwartek z Djurgarden.

Po zakończeniu sezonu ligowego Chelsea weźmie natomiast udział w Klubowych Mistrzostwach Świata. W fazie grupowej stołeczna ekipa zmierzy się z Flamengo czy Esperance Tunis.

