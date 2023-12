Gary Neville nie zostawił suchej nitki na swoim byłym klubie. Anglik skomentował formę Manchesteru United podczas swojego podcastu. Jego zdaniem to nie Erik ten Hag stanowi problem.

Imago / Bradley Collyer Na zdjęciu: Gary Neville

Gary Neville był piłkarzem Manchesteru United w latach 1992-2011

Były piłkarz “Czerwonych Diabłów” stanowczo wypowiedział się na temat formy zespołu

Anglik jest zmęczony i znudzony oglądaniem spotkań swojego byłego klubu

Gary Neville uważa, że to piłkarze są problemem w Manchesterze

Były kapitan i legenda Manchesteru United nie jest zadowolony z tego, co pokazuje w tym sezonie jego klub. Gary Neville w podkaście na antenie Sky Sports pokusił się o krótki komentarz na temat formy zespołu. 48-letni były piłkarz z wielkim żalem przyznał, że oglądanie spotkań “Czerwonych Diabłów” jest nudne, a sam czuję się zmęczony klubem.

– Manchester gra poniżej oczekiwań. To rozczarowujące. Znowu pojawiają się plotki na temat zwolnienia trenera. Są też opinię, że nie powinno się zwalniać menadżera, tylko trzeba się pozbyć piłkarzy. To oni w przeszłości zwalniali menadżerów – mówi były kapitan United.

– Krytykujemy właścicieli i prawdę mówiąc, to nudzi mnie to. Zmęczyłem się klubem. Nie chce komentować ich spotkań ani oglądać ich meczów. To jest chyba najsmutniejsze w tym wszystkim. Jestem znudzony oglądaniem meczów Manchesteru – powiedział.

Drużyna prowadzona przez Erika ten Haga zajmuje 7. miejsce w Premier League. Po 14. kolejkach mają na koncie 24 punkty. W następnej kolejce czeka ich kolejny trudny sprawdzian. Na Old Trafford zmierzą się z Chelsea.

