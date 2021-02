Wolverhampton Wanderers pokonał 2:1 Arsenal w spotkaniu 22. kolejki Premier League. Ozdobą meczu był kapitalny gol Joao Moutinho, który bez wątpienia może kandydować do trafienia sezonu. W drugim spotkaniu ligi angielskiej rozgrywanym we wtorek o godzinie 19:00 piłkarze Sheffield United odnieśli cenne zwycięstwo 2:1 nad West Bromwich Albion, łapiąc kontakt z zespołami walczącymi o utrzymanie.

Niesamowite zwroty akcji, czerwone kartki i fantastyczny gol

Wolves mieli nadzieję, że uda im się zakończyć passę ośmiu ligowych spotkań bez wygranej. Zadanie nie było jednak łatwe, bo na drodze ekipy z Molineux Stadium stanęli podopieczni Mikela Artety. Arsenal miał zamiar kontynuować serię meczów bez porażki z Premier League, która trwała od 26 grudnia minionego roku.

Pierwsza połowa dała kibicom angielskiej piłki dwa gole. Ogólnie sporo działo się w rywalizacji z udziałem obu drużyn. Były emocje i zwroty akcji. Pierwszy gol w meczu padł już w dziewiątej minucie, gdy Bukayo Saka skierował piłkę do siatki. Ostatecznie jednak jego trafienie zostało anulowane. Po weryfikacji VAR stwierdzono, że jeden z zawodników Arsenalu znajdował się na pozycji spalonej, więc gol nie mógł zostać uznany.

Wynik rywalizacji został natomiast otwarty w 32. minucie. Po indywidualnej akcji gola strzelił Nicolas Pepe. Iworyjczyk wykończył efektownym strzałem indywidualną akcję. To jednak było dobre złego początki Kanonierów. W doliczonym czasie pierwszej połowy czerwoną kartkę za faul na rywalu zobaczył David Luiz. Kara dla Arsenalu była jednak podwójna, bo gospodarze otrzymali jeszcze rzut karny, którego wykorzystał Ruben Neves.

Tymczasem w 49. minucie genialnym uderzeniem wyróżnił się Joao Moutinho. Portugalczyk huknął jak z armaty, oddając strzał z mniej więcej 30 metrów. Żadnych szans na udaną obronę nie miał Bernd Leno i Wolves objęli prowadzenie. Mimo niekorzystnego wyniku londyńczycy nie złożyli broni, szukając gola wyrównującego. Niemniej w 73. minucie czerwoną kartką za dotknięcie piłki ręką ujrzał bramkarz Arsenalu. Losy rywalizacji były zatem przesądzone. Trzy punkty zainkasowali gospodarze.

Szable z cennym triumfem

Obie ekipy przystępowały do potyczki, chcąc wrócić na zwycięski szlak. Sheffield United w trakcie minionego weekendu było zmuszone uznać wyższość Manchesteru City, przegrywając 0:1. Z kolei West Bromwich Albion zremisowało z Fulham 2:2. Mając na uwadze to, że obie ekipy przed startem spotkania były na dwóch ostatnich pozycjach w tabeli, to można się było spodziewać walki.

W pierwszej części gry pod względem posiadania piłki zdecydowanie dominowali gospodarze. Niemniej gola strzelili zawodnicy gości. Prowadzenie objęli w 41. minucie za sprawą Matta Philipsa, który skierował piłkę do siatki z bliskiej odległości. West Bromwich z prowadzenia mógł się cieszyć tylko do 58 minuty. Wówczas do wyrównania doprowadził Jayden Bogle, który oddał precyzyjne uderzenie, po którym piłka wylądowała tuż obok słupka.

Wynik spotkania został z kolei ustalony w 73. minucie. Gola na 2:1 dla gospodarzy strzelił Billy Sharp, który zachował się najprzytomniej po dośrodkowaniu piłki w pole karne przez Chrisa Bashama. Tym samym trzy oczka zgarnęła ekipa dowodzona przez Chrisa Wildera. Dzięki tej wiktorii Sheffield United legitymuje się 11 punktami na koncie.