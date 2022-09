fot. PressFocus Na zdjęciu: Casemiro

Casemiro tego lata zamienił Real Madryt na Manchester United. Fred przyznaje, że obecność w klubie takiej postaci działa pozytywnie nie tylko na zespół, ale również na sztab trenerski.

Manchester United pozyskał Casemiro z Realu Madryt za około 70 milionów euro

Brazylijczyk nie miał jeszcze okazji pojawić się na boisku od pierwszej minuty. Dwukrotnie wchodził z ławki rezerwowych

Fred prawi komplementy pod adresem swojego reprezentacyjnego kolegi

“To wielki piłkarz”

Nie ma wątpliwości, że przenosiny Casemiro do Manchesteru United to najbardziej zaskakujący ruch tego lata. Brazylijczyk zamienił Real Madryt na zespół, który od wielu lat nie może wrócić do walki o najwyższe cele. “Czerwone Diabły” zapłaciły za niego ponad 70 milionów euro.

Defensywny pomocnik nie pojawił się dotychczas w wyjściowym składzie ekipy z Old Trafford. Dwukrotnie za to wchodził z ławki rezerwowych, zaliczając łącznie 41 minut. W najbliższym czasie jego rola boiskowa powinna natomiast bardzo się zwiększyć. W niedzielę podopieczni Erika ten Haga zmierzą się z Arsenalem, a były gracz Realu Madryt jest typowany do pierwszej jedenastki.

O wadze transferu Casemiro dla szatni Manchesteru United wypowiedział się Fred. Jego reprezentacyjny kolega przekonuje, że obecność takiej gwiazdy z powodzeniem wpływa na nastroje w szatni, ale także na sztab szkoleniowy.

Casemiro ma spore doświadczenie. To wielki piłkarz, przychodzi z tytułami Ligi Mistrzów na koncie. Wszyscy wiedzą, jaką ma jakość. Jako pierwszy pomocnik sporo wniesie do naszej drużyny. Potrzebowaliśmy takiego piłkarza jak Casemiro, ze względu na jego styl gry.

Wnosi bardzo dużo do naszego składu, do drużyny, ale także dla trenera. Mam nadzieję, że dostosuje się tak szybko, jak to tylko możliwe i pomoże nam w tym sezonie. Gramy od dawna razem w kadrze. Nie wiem natomiast, czy będziemy grali w Manchesterze United. Trener będzie miał ból głowy. Do drużyny przyszedł Christian Eriksen, jest Bruno Fernandes, Scott McTominay, Donny van de Beek – uważa Fred.

Zobacz również: Newcastle oddało bramkarza do Man Utd, teraz ma na celowniku następcę