Pressfocus Na zdjęciu: Raphael Varane

Wywiad Cristiano Ronaldo dla The Sun odbił się szerokim echem w świecie piłki nożnej. Portugalczyk został za niego mocno skrytykowany, a media spekulują, jak bardzo ucierpiała na nim atmosfera w szatni Manchesteru United. Do sprawy w ostatnim wywiadzie odniósł się Raphael Varane.

Cristiano Ronaldo w wywiadzie dla The Sun poważnie przejechał się po całym Manchesterze United

Do słów Portugalczyka postanowił odnieść się Raphael Varane

Środkowy obrońca Czerwonych Diabłów stwierdził, że jest to sprawa między napastnikiem, a klubem

Varane wierzy, że Cristiano Ronaldo dojdzie z klubem do porozumienia

Gigantyczną burzę medialną wywołał Cristiano Ronaldo swoim ostatnim wywiadem dla The Sun. Portugalczyk skrytykował w nim trenera Erika ten Haga, a także całą strukturę organizacyjną Manchesteru United. 37-latek stwierdził, że “poczuł się zdradzony”, a winę za wszystko ponosi klub. Tym samym niemal na pewno zamknął już sobie szansę na rozegranie jakiegokolwiek meczu w barwach Czerwonych Diabłów.

Do wywiadu napastnika ustosunkował się już ostatnio Erik ten Hag. Zrobił to również Raphael Varane. Francuz podkreślił, że jest to temat, którego szatnia starała się unikać.

Varane admits Ronaldo's interview has affected his Man United teammates 👀 pic.twitter.com/u8mCxIp0mk — ESPN UK (@ESPNUK) November 16, 2022

– Oczywiście, że to nas dotknęło. Śledzimy to, co się dzieje i co jest mówione wokół nas. Próbujemy uspokoić sytuację na swój sposób. Staramy się od tego dystansować – stwierdził defensor.

– Jeśli dzieje się coś w wielkich klubach, szybko staje się to ważnym tematem dla mediów. To nie dotyczy zwyczajnego piłkarza, mówimy o gwieździe, jaką jest Cristiano Ronaldo – dodał.

Angielskie media nie mają wątpliwości, że Cristiano Ronaldo w styczniu zmieni otoczenie. Jego agent poszukuje mu już nowego pracodawcy.

Sprawdź również: Erik ten Hag podjął decyzję w sprawie Ronaldo