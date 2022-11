fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Nie milkną echa wypowiedzi Cristiano Ronaldo, które uderzyły bezpośrednio w Erika ten Haga i Manchester United. Holenderski menedżer poinformował władze klubu, że napastnik nie powinien już nigdy zagrać w barwach “Czerwonych Diabłów”.

Cristiano Ronaldo udzielił wywiadu, w którym atakuje Manchester United

Oberwało się także Erikowi ten Hagowi, przez którego Portugalczyk czuje się zdradzony

Menedżer podjął decyzję w sprawie niesfornego zawodnika

Ten Hag uważa, że Ronaldo przekroczył granicę

Wszystko wskazuje na to, że Cristiano Ronaldo nie ma już przyszłości w Manchesterze United. To za sprawą jego głośnego wywiadu, których urywki co jakiś czas trafiają do mediów. Pełen materiał zostanie opublikowany w środę.

W rozmowie z Piercem Morganem Ronaldo bezpośrednio uderzył w klub, a także samego Erika ten Haga. Portugalczyk stwierdził, że nie szanuje menedżera i czuje się zdradzony przez niego oraz władze “Czerwonych Diabłów”.

W poniedziałek odbyło się spotkanie z władzami klubu, na którym ten Hag przekonywał, że Ronaldo posunął się za daleko i nie powinien już więcej zagrać w zespole. Już wcześniej media donosiły o rzekomym konflikcie między panami, a w pewnym momencie Holender odsunął nawet napastnika od pierwszej drużyny.

Kontrakt Ronaldo obowiązuje do końca sezonu, jednak trudno sobie wyobrazić, aby po zakończonych mistrzostwach mógł wrócić do zespołu. Jego słowa nie zostały najlepiej przyjęte przez szatnię, a dalsza współpraca z ten Hagiem wydaje się już być niemożliwa. Niewykluczone, że w styczniu umowa między stronami zostanie zerwana.

Zobacz również: Prezydent FIFA apeluje o zawieszenie broni w Ukrainie na czas mundialu