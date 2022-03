PressFocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Manchester United nadal nie podjął decyzji w kwestii obsady posady menedżera zespołu w przyszłym sezonie. Najnowszym kandydatem do objęcia tego stanowiska ma być Carlo Ancelotti, a zwolennikiem zatrudnienia Włoch na Old Trafford jest między innymi Alex Ferguson.

Nadal nie wiadomo kto poprowadzi Manchester United w przyszłym sezonie

Najpoważniejszym kandydatem jest Mauricio Pochettino, ale jego zatrudnienie nie jest pewne

Alex Ferguson miał polecić władzom klubu z Old Trafford innego kandydata – Carlo Ancelotti

Ferugson poleca Ancelottiego

Obecnie funkcję menedżera Czerwonych Diabłów sprawuje Ralf Rangnick, ale jego misja jest tymczasowa i ma zakończyć się wraz z końcem obecnego sezonu. Do tej pory z objęciem tej posady od nowego sezonu najczęściej łączeni byli Mauricio Pochettino oraz Erik ten Hag, ale teraz ESPN informuje o opcji awaryjnej w osobie Carlo Ancelottiego.

Włoch ma bliskie relacje osobiste z Alexem Fergusonem, z którego rad korzystał nowy dyrektor generalny United Richard Arnold, którzy przejął tę rolę od Eda Woodwada na początku tego roku. Ferguson jest zwolennikiem zatrudnienia Pochettino, ale polecił klubowi rozważenie kandydatury Ancelottiego, jeśli były menedżer Tottenhamu Hotspur nie będzie dostępny.

– Przeprowadzamy teraz dokładny proces mianowania nowego stałego menedżera, który obejmie stanowisko latem tego roku, a jego celem będzie przywrócenie nas do walki o tytuły mistrzowskie w kraju i Europie – powiedział dyrektor klubu John Murtough na forum kibiców, które odbyło się w ubiegłym tygodniu.

Pochettino jest również wymieniany w gronie kandydatów do zastąpienia Ancelottiego w Realu Madryt, podczas gdy Ten Hag ma zastrzeżenia co do struktury klubu z Old Trafford.

