Fantasy Premier League: Ronaldo czy Werner?

PressFocus Na zdjęciu: Fantasy Premier League: Timo Werner (Chelsea)

Wbrew pozorom to zestawienie wcale nie jest abstrakcyjne. W 34. kolejce Fantasy Premier League Chelsea i Manchester United rozegrają po dwa spotkania. Najprawdopodobniej skusimy się na kilku reprezentantów tych ekip, jednak w ataku zapewne umieścimy tylko jednego zawodnika The Blues lub United. Dlatego musimy się zastanowić, kto zapewni nam większą liczbę punktów – Ronaldo czy Werner?

Kto spodziewał się, że kiedyś dojdzie do takiego momentu, w którym zestawimy Timo Wernera z Cristiano Ronaldo? Nikt oprócz menedżerów Fantasy Premier League

Ani Mendy, ani de Gea – w tej kolejce powinniśmy sięgnąć po innego bramkarza

Dominacja The Blues w aspektach ofensywnych obrońców jest niepodważalna

Kapitan Mount? Anglik to jedna z bardziej oczywistych opcji

Chelsea i United razy dwa

Podwójna kolejka w wykonaniu chociaż jednej drużyny wymaga od nas pogłębionej analizy kadry tych ekip, które czeka DGW. W tej serii gier ten zaszczytu dostąpią Chelsea i Manchester United, które oprócz meczów między sobą, zmierzą się odpowiednio z West Hamem i Arsenalem. Kalendarz nie premiuje żadnego zespołu – zarówno WHU, jak i Kanonierzy wydają się rywalami na zbliżonym poziomie. Wprawdzie w nieco lepszej wydają się The Gunners, ale podobnie jak Młoty, oni także jeszcze o coś walczą w Premier League, więc nie spodziewam się, by którakolwiek z drużyn zagrała na pół gwizdka. Tak więc mamy łącznie cztery mecze i cztery drużyny rywalizujące o zwycięstwo.

Bramkarz: nikt

Poniekąd to wybór między dżumą, a cholerą. Chelsea w poprzedniej serii gier straciła aż cztery gole. Oczywiście wcześniej zaliczyła także dwa mecze na zero z tyłu, jednak na początku kwietnia dostała czwórkę od Brentfordu. Natomiast jeżeli chodzi o Manchester… Nie warto, naprawdę nie warto sięgać po de Geę. Czerwone Diabły po raz ostatni zachowały czyste konto prawie dwa miesiące temu. W ostateczności Mendy, ale tylko w ostateczności. Drogi (6,1 mln) i niepewny.

There's a Chelsea triple-up in Gameweek 34's Scout Selection 👀#FPL pic.twitter.com/dy863Xm7IT — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) April 22, 2022

Inne propozycje na GW34: Dubravka (4,5 mln – 3,1% posiadania), Robert Sanchez (4,6 – 15,6%)

Obrońcy: Thiago Silva, Reece James, Marcos Alonso, Alex Telles (dla odważnych)

Bądźmy szczerzy, tak jak szczerzy byliśmy w poprzednim akapicie – czyste konto w przypadku obu ekip to coś, na co niekoniecznie powinniśmy liczyć. Dlatego musimy się skupić na aspektach ofensywnych obrońców Chelsea i United. A tutaj dominacja The Blues jest niepodważalna. Wystarczy wspomnieć, że w pierwszej 30 najlepiej punktujących defensorów Fantasy Premier League znajdziemy czterech przedstawicieli londyńczyków i ani jednego reprezentanta Czerwonych Diabłów. Rudiger (6,2 – 23,2%), Thiago Silva (5,6 – 7,7%), Reece James (6,3 – 15,6%) i Marcos Alonso (5,5 – 8,9&) zgromadzili łącznie 447 punktów, co daje nam prawie 112 pkt na zawodnika. Niestety w tej serii gier nie skorzystamy z usług Rudigera, dlatego wybierać możemy z pozostałej trójki. Dla odważnych przewidziałem propozycję z Old Trafford. Alex Telles kosztuje 5,1 miliona, w swoich składach ma go 1,2% menedżerów i nie gwarantuje nam absolutnie nic, ponieważ może nie pojawić się w wyjściowej jedenastce. Jeżeli zagra, jakaś asysta nie zaszkodzi.

Inne propozycje na GW34: Joao Cancelo (7,1 – 40%), Matty Cash (5,2 – 8%)

Pomocnicy: Mason Mount, Kai Havertz, Bruno Fernandes, Jadon Sancho

W drugiej linii wyborów mamy co niemiara. To znaczy cztery. Zresztą po więcej niż dwie propozycje pewno nie sięgniemy. Numero uno wśród pomocników na tę kolejkę jest Mason Mount. Anglik, który w dwóch poprzednich spotkania zdobył łącznie 23 punkty, to obecnie 8. najlepszy pomocnik Fantasy Premier League. Za jedyne 7,7 miliona dostaniemy zawodnika w doskonałej dyspozycji. Jeżeli dołożymy 0,2 mln, do naszego skład trafi Kai Havertz. Niemiec nie może pochwalić się tak okazałym dorobkiem, jak jego kolega, ale w 28. kolejce wsławił się zdobyciem 26 punktów.

Mason Mount, Kai Havertz or both for Gameweek 34? 🤔



The #FPLShow experts debate the Chelsea pair ➡️ https://t.co/9K8xh1V5pK #FPL pic.twitter.com/4zlj0TgS7Q — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) April 22, 2022

Być może z jakiegoś powodu preferujemy grę piłkarzami United. W takiej sytuacji najlepszym wybiorę będzie Bruno Fernandes. Portugalczyk to pomocnik klasy premium i ceny premium. Co dostaniemy za 11,6 miliona? 139 już wywalczonych oczek i niestety także serię trzech blanków. Z kolei za 8,9 mln naszą kadrę zasili Jadon Sancho, jeden z jaśniejszych punktów obecnej szatni Czerwonych Diabłów. 22-latek w tym sezonie tylko raz sięgnął po dwucyfrówkę (w pojedynczym meczu), co może nieco odstraszać.

Inne propozycje na GW34: Mohamed Salah (13,2 -57,9%), Heung-Min Son (11,1 – 27,8%)

Napastnicy: Timo Werner, Cristiano Ronaldo

Przyznać się, kto spodziewał się, że kiedyś dojdzie do takiego momentu, w którym zestawimy Timo Wernera z Cristiano Ronaldo? Nikt? Nikt oprócz menedżerów Fantasy Premier League. A to wszystko jest możliwe dzięki kalendarzowi – w innym wypadku niekoniecznie musielibyśmy trafić na taki moment. Ale Chelsea i United mają DGW, a Werner i Ronaldo się obudzili, dlatego możemy ich zestawiać i porównywać, a na koniec wybrać “lepszego”. Niemiec to 8,6 miliona, 3,4% posiadania i 25 punktów w trzech ostatnich rozegranych spotkaniach, z kolei Portugalczyk to 12,2 mln, 19,8% i 35 punktów w takim samym okresie. Kogo wybieracie? Ja stawiam na Wernera, który jest tańszy i zakłada koszulkę obecnie lepszej ekipy. Jednak nie będę zaskoczony, jeżeli CR7 przebije wynik młodszego kolegi po fachu. To w końcu Ronaldo.

James, Mount, Fernandes, De Bruyne or Salah? 🤔



The #FPLShow debate who to give the captain's armband to, and whether Chelsea's Double Gameweek 34 could play a part in who to select ✨#FPL pic.twitter.com/hfcX4qJ0FB — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) April 22, 2022

Inne propozycje na GW34: Teemu Pukki (6,0 – 8,7%), Harry Kane (12,6 – 24,6%)