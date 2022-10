Fantasy Premier League: Kto, jeżeli nie Haaland?

PressFocus Na zdjęciu: Fantasy Premier League: Miguel Almiron (Newcastle)

Najważniejszą kwestią przed 14. kolejką Fantasy Premier League jest występ Erlinga Haalanda. Niestety, w tym miejscu nie rozwieję naszych wątpliwości – Norweg może zagrać i może nie zagrać. A skoro na to nie mamy wpływu, skoncentrujmy się na pozostałych godnych uwagi opcjach. Polecają się przede wszystkim piłkarze Arsenalu, Manchesteru United i Newcastle. Może Almiron na kapitana? Kto nie ryzykuje…

Gotowi powierzyć opaskę Almironowi? Ja też nie, jednak Paragwajczyk na pewno znajdzie się w moim składzie

Kto (ewentualnie) za Haalanda? Salah, Saka, a może Toney?

Bramkarz Brentford to nadal dobry wybór, nawet mimo poprzedniej kolejki

Strzelcy z Ligi Europy mile widziani

Bramkarz: David Raya

Mimo fatalnej poprzedniej kolejki Fantasy Premier League David Raya to najlepszy wybór na GW14. Brentford, w którego barwach występuje Hiszpan, mierzy się z bezzębnym Wolverhampton. Wilki po 12 rozegranych spotkaniach mają na koncie zaledwie pięć strzelonych goli. Ponadto w pięciu poprzednich pojedynkach tylko dwa razy znalazły drogę do siatki rywali. Niewiele wskazuje na to, by akurat w wyjazdowym meczu z Pszczołami ekipa z Molineux poprawiła swoje notowania.

🚨 SCOUT SELECTION! 🚨



How many players do you own? 👀#FPL pic.twitter.com/Ff5nMNOpzj — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) October 27, 2022

Obrońcy: Kieran Trippier, Diogo Dalot, Ben White

Najlepszy obrońca Fantasy Premier League? Nie Joao Cancelo, a Kieran Trippier (5.8). Chociaż Portugalczyk traci do Anglika tylko punkt, to pierwsze miejsce jest zaledwie jedno. I zajmuje je defensor Newcastle. W tej serii gier Sroki podejmują Aston Villę, która strzeliła tylko 11 goli. A gdybyśmy wyłączyli z tej statystyki ostatni mecz, The Villans mieliby na koncie siedem trafień. Co daje nam Trippier? Dużą szansę na czyste konto i asysty.

Second only to Kevin De Bruyne for points among all midfielders 🥈



Top of the defender point-scoring charts 🥇



Are either of these flying @NUFC players in your #FPL team? pic.twitter.com/PynnbsKkVD — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) October 27, 2022

Podobnych atrakcji upatrujemy ze strony Diogo Dalota (4.7) i Bena White’a (4.6), których w GW14 czekają domowe potyczki z West Hamem i Forest. Zawodnik United w czwartek zdobył bramkę w rywalizacji w LE, natomiast piłkarz Arsenalu popisał się asystą w poprzedniej kolejce Premier League.

Pomocnicy: Mohamed Salah, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Miguel Almiron

Mohamed Salah (12.8) bez wątpienia zasłużył na tytuł największego rozczarowania GW13. Egipcjanin wywalczył tylko dwa punkty w starciu z Nottingham Forest. Czy to oznacza, że w tej serii gier zrezygnujemy z Faraona? Oczywiście, że nie. Liverpool gra na Anfield z wyjątkowo przeciętnym Leeds i nie chcielibyśmy przegapić możliwej dwucyfrówki pomocnika gospodarzy. Podobnym wynikiem powinien nas uraczyć Bukayo Saka (8.0). Anglik sprawdzi szczelność defensywy Nottingham Forest.

Worried you've missed the Almiron train? 🚉#FPL expert Sam Bonfield thinks picking up the Newcastle midfielder now might still be worth your while!@FPLFamily | 🎧 https://t.co/F0y35szuGz | #FPLPod pic.twitter.com/dXgZ6FZWYJ — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) October 27, 2022

Nieco tańsze, jednak równie atrakcyjne opcje na GW14 to Marcus Rashford (6.6) i Miguel Almiron (5.4). Pierwszy w czwartek pokonał bramkarza Szeryfa Tyraspol, natomiast drugi obecnie zajmuje 2. lokatę w klasyfikacji “najlepszy pomocnik Fantasy Premier League”.

Napastnicy: Erling Haaland, Ivan Toney, Aleksandar Mitrović

Ivan Toney (7.5) i Aleksandar Mitrović (6.8) to must-have na tę kolejkę. Napastnika Brentfordu czeka rywalizacja z Wolverhampton, a snajpera Fulham pojedynek z defensywą Evertonu. W obu przypadkach spodziewamy się przynajmniej jednego trafienia autorstwa wspomnianej dwójki.

Toney? 🐝

Mitrovic? ⚪️

Both? ✅

Neither? ❌



Haaland and Kane are the only forwards with more points than them…#FPL pic.twitter.com/i44zC9OYFl — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) October 26, 2022

A co z Erlingiem Haalandem? No właśnie nie do końca wiadomo. A właściwie to wiadomo tyle, co nic. Norweg doznał “urazu stopy”, ale nawet nie wiemy jak poważnego. Guardiola nie zdradził szczegółów i nie rozwiał naszych wątpliwości. EH może pojawić się od pierwszej minuty, wejść w drugiej połowie lub nie zagrać w ogóle. Z racji tego, że mecz City to spotkanie otwierające GW14, mamy nadzieję na przecieki dotyczące składu. Dlatego polecam uważne śledzenie Twittera. Zakładając, że snajper Obywateli pojawi się w wyjściowym składzie, traktujemy go jako najlepszą opcję na kapitana, jeżeli nie – musimy kombinować. Salah kontra Leeds to dosyć naturalne rozwiązanie.